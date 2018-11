NC muestra su preocupación por la posibilidad de coincidencia de las elecciones locales y generales

El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha confesado este miércoles su preocupación por la posibilidad de que las elecciones generales se celebren el mismo día que las autonómicas y municipal de 2019, porque el "predominio de la campaña estatal" haría que lo local pasara a un segundo plano.

El dirigente nacionalista ha precisado que no cree "muy probable" que se produzca esa coincidencia de fechas, aunque cabe legalmente que ocurra, y ha opinado que se trata de "un globo sonda". "No debemos especular mucho al respecto", ha señalado Rodríguez, quien sostiene que lo "razonable" es que esos procesos electorales "no coincidan".

En el caso de Canarias, ese superdomingo electoral obligaría a colocar siete urnas: para el ayuntamiento, para el cabildo, para el Parlamento de Canarias, la nueva la lista autonómica al Parlamento canario, para el Congreso, para el Senado y para la Eurocámara.

En relación a las listas, el presidente de Nueva Canarias, ha asegurado que "aún no ha habido contactos con otras fuerzas políticas", que NC "no descarta las alianzas", que se establecerán "programa en mano en enero o febrero".

Tal y como ha indicado, "los tiempos son los que son" y aunque "hay que ser flexibles y dinámicos", Nueva Canarias siempre antepone el programa, "luego las alianzas y ya después las listas".

Tal y como ocurrió en las pasadas elecciones y ha recordado Rodríguez, los nacionalistas no descartan la unión de fuerzas" como "con el Frente Amplio, que aglutinó a 17 organizaciones".

Además, ha apuntado que los contactos entre fuerzas políticas con Nueva Canarias solo se han realizado en La Gomera "porque las circunstancias políticas de esta isla son singulares", y ha generado la necesidad de "políticas unitarias progresistas para cambiar el sistema político que se ha instalado".