Rosa Dávila responde a Elena Máñez que "el Gobierno central no se llevará ni un céntimo de las inversiones hidráulicas de Canarias"

El Gobierno de Canarias ha advertido este viernes al Ejecutivo central de que no se llevará "ni un céntimo" de las inversiones previstas en obras hidráulicas en las islas, que corresponden a cantidades inaplazables y cuyos créditos aparecen publicados en los Presupuestos Generales del Estado.



La portavoz del Ejecutivo canario, Rosa Dávila, ha reaccionado de esta manera en declaraciones a EFE después de que la Delegación del Gobierno de España en las islas difundiese un comunicado en el que indica que las actuaciones comprometidas en materia de obras hidráulicas están en fase de borrador y pendientes de que responda la Dirección General de Aguas del Ejecutivo canario, por lo que no se pueden comenzar los trámites.



Rosa Dávila, que también es la consejera autonómica de Hacienda, ha expresado su "sorpresa mayúscula" ante esta decisión del Gobierno español, y ha subrayado que el convenio de obras hidráulicas, junto con los de carreteras y vivienda, estaban ya muy avanzados en su tramitación con el anterior Ejecutivo estatal.



Detalló que el titular de Agricultura del Gobierno regional, Narvay Quintero, había negociado con la anterior ministra del área, Isabel García Tejerina, inversiones en materia hidráulica por importe de 914 millones de euros en doce años.



Este acuerdo marco tenía previsto ser ratificado el próximo 24 de julio y para darle cumplimiento se había formulado un convenio para los primeros cuatro años por una cifra de 300 millones de euros.



A su vez el Ministerio de Hacienda y la consejería autonómica del área habían negociado una partida de 40 millones de euros para iniciar las obras, precisó Dávila, que señaló que el convenio de obras hidráulicas "sigue vigente con obras en ejecución y se ha prorrogado hasta 2020", como consta en el acta de la comisión bilateral Canarias-Estado.



"Nos están haciendo un Ábalos", resumió la consejera, quien conminó al Ejecutivo central a leer su propio presupuesto y se preguntó si se trata de un problema "de incompetencia".



También alentó a la delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez, a que garantice el cumplimiento de las obligaciones del Ejecutivo central con las islas "y no lavar la cara a una cosa que es imposible".



"Aquí hay una garantía de que esos 40 millones de euros deben invertirse en Canarias y no se pueden destinar a otro concepto, y como tal está publicado en el presupuesto estatal", subrayó la portavoz del Gobierno regional.



"Igual de sensible que el descuento aéreo es el agua que bebemos los canarios procedente de la desalación y las obras de depuración", señaló como ejemplo Rosa Dávila, quien advirtió de que el Ejecutivo regional va a estar "muy vigilante" porque, añadió, "no van a arrancar ni un céntimo" de las islas para llevarlo a otras partes.