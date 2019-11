Rosell: “Un gobierno con Unidas Podemos fuerte puede conseguir cosas que los partidos que deben dinero a los bancos no pueden”

Victoria Rosell, cabeza de lista de Unidas Podemos (UP) al Congreso por la provincia de Las Palmas, Hiurma Castejón, candidata de UP ala Congreso y Jorge Peñas, candidato al Senado de UP por Lanzarote y La Graciosa, han participado en un encuentro con la ciudadanía y diversos colectivos sociales, celebrado esta tarde en Arrecife (Lanzarote).

En este primer acto oficial de campaña, Victoria Rosell ha pedido el voto para su partido: “Unidas Podemos es un partido que apuesta por una España más social, por la devolución del dinero del rescate de la banca, por subir los impuestos a las grandes fortunas...”

En este sentido, ha hecho referencia a las puertas giratorias y al compromiso de la formación morada por gobernar para la mayoría social y contra la corrupción. “Nos parece que un Gobierno con Unidas Podemos fuerte va a ser capaz de hacer cosas que los partidos que deben tanto dinero a los bancos y cuyos miembros acaban en Consejos de Administración de las eléctricas, no van a hacer”.

También ha destacado el papel que Unidas Podemos ha jugado en el Congreso en favor de la ciudadanía canaria: “La subida del salario mínimo interprofesional, a la que se opuso Coalición Canaria cuando se presentaron los presupuestos más sociales de la historia, ahora está en el bolsillo de 100 mil canarios y canarias que cobraban el mínimo”.

En el acto, representantes de las Kellys Lanzarote, de la Plataforma por una Vivienda Digna, activistas del 27S contra el cambio climático y de colectivos de migrantes latinos, explicaron en primera persona sus experiencias como colectivos sociales. Para Hiurma Castejón, candidata de Unidas Podemos al Congreso, estos encuentros son fundamentales para conocer en profundidad la realidad de las islas. “Durante esta campaña queremos recibir el feedback de la ciudadanía. En Lanzarote hay problemas con la vivienda, diferentes sensaciones con el tema de la migración... Queremos escuchar a los colectivos que luchan por estas situaciones”, afirmó Castejón.

El candidato de Unidas Podemos al Senado por Lanzarote y La Graciosa, Jorge Peñas, habló de las problemáticas específicas de la isla majorera: “Lanzarote pasó de ser conocida como la isla de los volcanes a ser la isla de los 200 imputados”. Para Peñas, el trabajo temporal y precario en el sector turístico y los desahucios, son algunos de los principales problemas de la isla. “En Lanzarote hay un desahucio al día mientras hay viviendas propiedad de los bancos que están cerradas”. Para el candidato al Senado, la única forma que tiene la isla de salir de este bloqueo habitacional es “intervenir el mercado del alquiler para evitar precios abusivos, como ya se hace en países como Alemania”.