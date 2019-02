Las listas de espera en sanidad y dependencia o los datos de pobreza no sonrojan al presidente Clavijo

Las listas de espera en Sanidad, dependencia o los datos de pobreza han sido los principales problemas de Canarias que la oposición ha afeado este miércoles al presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo (CC), durante el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria. Unas cifras que lejos de sonrojar al presidente han contribuido a que presuma de que "todos los indicadores" demuestran que el Archipiélago está mejor que hace tres años. Como medidas estrella de su Ejecutivo, ha subrayado la Ley del Suelo y el reparto de los Fondos de Desarrollo de Canarias (FDCAN) que ha servido para "crear empleo".

Una de las dirigentes más críticas con la gestión de CC al frente del Gobierno ha sido la socialista Dolores Corujo, que ha insistido en que el presidente del Gobierno no presta atención a los problemas de los ciudadanos. A su juicio, Clavijo pasará a la historia como el presidente que se arrodilló ante la especulación y actuó como un trilero en materia de sanidad.

Corujo, que abrió el debate por parte de los grupos de la oposición, acusó al nacionalista de hacer dejación de sus responsabilidades ante las personas dependientes, así como dar "palmaditas" en la espalda de los poderosos mientras hay índices de pobreza que dan "vergüenza".

La portavoz socialista recordó que durante los dos primeros años de legislatura CC gobernó con el PSOE, con el que creó tensión, según sus palabras, para después ser "rehén" del PP y "no perder la Presidencia, con la que no sabe qué hacer". Un Gobierno que, a su juicio, ha tenido la única misión de perpetuarse y que ha sido una "agencia de colocación" para algunos alcaldes.

La parlamentaria también recriminó que, a pesar de que en Canarias han aumentado las denuncias por violencia machista, el Ejecutivo regional sigue sin poner en marcha la atención especializada a las víctimas.

Sobre Sanidad, recalcó que "no se puede tener colgado el cartel de que no hay camas en los hospitales" mientras el personal se externaliza. En este sentido, denunció que Canarias es la única comunidad autónoma que tiene un hospital público en el que la medicina nuclear la presta personal privado. Además, culpó al líder de CC de que las intervenciones quirúrgicas en privada hayan aumentado en el 16%, y de que ese incremento también se produjera en la empresa de la que procede el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar.

Corujo cree que está próximo el final de una Presidencia que, en su opinión, será recordada por dos grandes logros, "entre comillas", como son la Ley del Suelo y la "tómbola" del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). La primera, considera que ha sido un "fracaso" ya que no hay obras ejecutadas gracias a esa norma, por lo que anunció que será cambiada tras las elecciones por su compañero de partido Ángel Víctor Torres.

La lanzaroteña, que se despide del Parlamento para encabezar la lista de su partido en el Cabildo de su isla, también hizo referencia a la elevada tasa de abandono escolar y al retraso del plan de lucha contra la pobreza y del Observatorio del Cambio Climático.

Tras el turno de réplica del presidente, en el que aprovechó para echar balones fuera y criticar al Gobierno de Pedro Sánchez y al hecho de que haya antepuesto la exhumación de Franco a la derogación de la reforma laboral, la socialista, haciendo alusión al proyecto e-sports de CC, le ha dado el Game over al nacionalista.

El PP cree que el discurso de Clavijo es "un insulto"

El segundo grupo parlamentario que salió a la palestra fue el PP. Su líder, Asier Antona, definió el discurso de Clavijo como "un insulto los canarios" porque ha huido de la realidad y ha "despreciado" al PP de cuya mano, dijo, han venido los grandes éxitos de esta legislatura.

Comparándolo con el cuento de Alicia en el país de las maravillas, el popular acusó al presidente de describir en su discurso "un mundo fantasioso e irreal". Así, criticó que en las palabras del nacionalista no quepa la pobreza, el desempleo, la exclusión social y la discapacidad, entre otras cuestiones. Por ello, cargó contra el "victimismo" de CC y el hecho de buscar el culpable fuera ante su ineficacia, lo que va "en el ADN de los nacionalismos". Antona coincidió además con Corujo en criticar que el presidente se haya empeñado en el proyecto de los e-sports.

En la réplica, el presidente del Ejecutivo canario le dijo que es una incoherencia "darle la mano" a Abascal (en alusión a la manifestación en la plaza de Colón contra el Gobierno de Sánchez) porque defiende derogar las autonomías cuando se quiere presidir el Gobierno de Canarias. Respecto a estas críticas, el popular retó al presidente canario a que diga "qué le molesta de la foto: ¿defender la unidad de España? ¿defender el marco constitucional?". A ello, añadió que lo que a él le molesta son los datos de pobreza infantil, las cifras de la dependencia...

El popular aprovechó para hacer campaña y asegurar que después de 30 años Coalición Canaria "no da para más". Por ello, cree que el futuro político del Archipiélago no será posible sin la intervención de su partido. "Canarias sigue siendo un desafío descomunal" después de tantos malos indicadores porque los canarios no son conformistas "como el discurso que hoy se ha oído aquí", añadió.

Asier Antona, quien recordó varias veces a lo largo de su intervención que es el candidato del PP a presidir el Gobierno regional en las próximas elecciones locales, enumeró las medidas que adoptaría "para sacar del pozo" a Canarias, entre otras un plan de choque para la pobreza y la regeneración política, que exige a su juicio sustituir el modelo para "oxigenar y hacer más eficiente la administración".

Podemos resume la legislatura en "falsas promesas y autobombo"

La secretaria general de Podemos en Canarias, Noemí Santana, denunció que Clavijo haya acudido este martes al Parlamento para anunciar "falsas realidades y promesas incumplidas". Resume estos cuatro años como la legislatura de las "promesas, autobombo y publicidad".

La diputada de Podemos ha afeado hasta en dos ocasiones al presidente que estuviera más pendiente del móvil que del debate. Además, ha enumerado las "falsas" promesas realizadas por Clavijo, como la creación de urgencias geriátricas, una educación multilingüe o la Ley de Servicios Sociales, que sigue atascada.

Sobre la sanidad pública, Santana subrayó que en las próximas elecciones habrá que recuperarla y sacarla del desastre al que, a su juicio, CC la ha conducido con la privatización. Otro de los puntos recurrentes de la diputada fue la creación de una tasa turística, que ya funciona en otras comunidades, pero que el Gobierno de Canarias se niega a implantar.

"Canarias no puede ser un lugar de turismo barato que se sustenta en la precariedad de sus trabajadores", ha manifestado la secretaria general de Podemos. Señaló que los trabajadores no han visto ninguna mejora en sus condiciones de vida en estos años. Ejemplo de ello es que todavía hay camareras de piso limpiando habitaciones por un euro.

La diputada también ha echado en cara al presidente las faltas de respeto y las faltas a la verdad que "suele" cometer en el Parlamento. A su juicio, el "conformismo" del Gobierno de Clavijo ha llevado Canarias a un 40% de pobreza, un 20% de paro y a que los ciudadanos que viven en las islas tengan los segundos salarios más bajos de toda España.



A todas las acusaciones de Santana, Clavijo ha atacado con otros temas como Venezuela o el chalé de Pablo Iglesias, líder de Podemos. lavijo ha señalado que Podemos se "autoexcluye" del diálogo en asuntos tan importantes como la prestación canaria de inserción y ha apuntado que "es evidente" que la tasa de pobreza ha descendido "muchísimo" en Canarias, a pesar de las cifras arrojadas por el informe Arope o el de Unicef sobre pobreza infantil.