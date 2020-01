El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife sale en defensa de Ana Oramas: "A nadie en CC le cabe en la cabeza expulsarla"

El presidente del grupo municipal Coalición Canaria-PNC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha afirmado este jueves que "a nadie" en su partido "le cabe en la cabeza" expulsar a Ana Oramas, tras no respetar la instrucción del partido de abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez y acabar votando en contra.



José Manuel Bermúdez, que es miembro del Consejo Político Nacional de Coalición Canaria, -el máximo órgano del partido entre congresos- que decidió abstenerse en el debate de investidura de Sánchez como presidente del Gobierno, ha admitido que, aunque hay debate interno dentro de su partido, "nadie en estos momentos puede pedir que Oramas deje su escaño o el partido".

Bermúdez se sitúa así en el bando de los que defienden a la diputada, frente a los que consideran que esta indisciplina no puede dejarse pasar, con lo que el partido, tras la investidura, ha quedado abiertamente dividido.



"No defiendo indisciplinas en el partido pero, por otro lado, tengo que pedirle a los órganos del partido que sean benévolos", ha manifestado en declaraciones a Efe el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, quien ha destacado que la postura contraria de Oramas a Sánchez "no cambió nada ni alteró" el resultado de la votación.



Según Bermúdez, la diputada de CC en el Congreso tiene "una extensa hoja de servicios tanto al proyecto político como a Canarias" y es, además, "un activo muy importante" en la organización, cuyo órgano de dirección, el Comité Permanente, decidirá esta semana se expedienta o no a Oramas.



Aunque Bermúdez no forma parte del Comité Permanente, ha insistido en reclamar a su partido que sea benévolo, pues aunque se trata de una "indisciplina grave", Oramas tiene "muchos valores positivos que aportar" y, además, "ya pidió disculpas en la tribuna" del Congreso.



"El escaño es de Coalición Canaria y por eso le pido que seamos benévolos", ha manifestado Bermúdez, quien ha recordado que algunos diputados del PSOE también desobedecieron a su partido cuando votaron en contra de la investidura del expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy.