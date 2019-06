Carmelo Ramírez (NC): "Hay muchas condiciones para un cambio político de carácter progresista"

"Constatamos que hay muchas condiciones para un cambio político en Canarias de carácter progresista", ha afirmado el secretario de Organización de Nueva Canarias (NC), Carmelo Ramírez, tras comprobar las coincidencias entre el PSOE y ASG desde el punto de vista social y económico para elaborar un programa de gobierno en Canarias, después de una reunión de unas dos horas con la comisión negociadora de los socialistas.





En su opinión, se trata de "un momento histórico e irrepetible" en el que se dan las circunstancias políticas para modificar el ciclo político que durante décadas ha imperado en Canarias con gobiernos de CC.



Ha detallado que la reunión con el PSOE ha estado centrada en los programas de ambos partidos y que, por el momento, no se ha hablado de la distribución de consejerías hasta saber si finalmente llegan a un acuerdo.



"Desde Nueva Canarias llevamos muchos años abogando por un cambio político en Canarias" ha manifestado Ramírez, ya que "no puede ser" que las islas estén a la cola de todo lo bueno y a la cabeza de lo negativo, resultado del fracaso de las políticas llevadas a cabo.



Según NC, hay una mayoría suficiente para que se produzca un cambio político en las islas, tal y como ha constatado en la reunión con el PSOE, que ha sido "muy positiva".



Respecto a la petición de ASG de no modificar la ley de islas verdes ha señalado que esta normativa "está bien cómo ha quedado" y ha confirmado que su partido no va a plantear ningún cambio.



Asimismo, ha comentado que si el gobierno se sustenta en cuatro fuerzas política "lógicamente" habrá cuestiones que puedan ser discrepantes y que tratarán de superar.



Sobre la petición de ASG de no ampliar la lista regional del sistema electoral ha dicho que no han hablado del PSOE sobre este punto, si bien ha dicho que "seguramente" llegarán a algún acuerdo.