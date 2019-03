Melisa Rodríguez descarta un pacto entre Ciudadanos y Coalición Canaria "salvo que se excluya" a Fernando Clavijo

La candidata de Ciudadanos (Cs) al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, ha afirmado este viernes que su partido no pactará con Coalición Canaria (CC) "salvo que se excluya" del acuerdo al presidente canario, Fernando Clavijo, dada su actual condición de imputado.



Melisa Rodríguez, tras presentar su candidatura a las primarias de Ciudadanos (Cs) para las elecciones al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ha manifestado que Clavijo debería dimitir "por salud democrática”.



“Con imputados por corrupción política no podemos llegar a ningún lugar y Canarias no se merece a un presidente que esté imputado y que tenga que pasar por la justicia por sus posibles delitos”, ha agregado posteriormente.



A este respecto, Rodríguez ha hecho hincapié en que fue Cs quien consiguió que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, dimitiera de su cargo tras su imputación por varios delitos de corrupción en 2017.



“Y en Granadilla de Abona pasó exactamente lo mismo, pedimos la dimisión de su alcalde en innumerables ocasiones, y al final se tuvo que hacer esa moción de censura”, ha aseverado.



En cuanto a su opinión sobre la convalidación del decreto ley del Régimen Especial para Baleares (REB), que fue aprobado ayer en el Congreso de los Diputados con la abstención de Ciudadanos y CC, la candidata ha asegurado que el decreto “no está fundamentado en ningún razonamiento lógico”.



“Lo que se tenía que haber hecho es una reforma del sistema de financiación autonómica, pero en lugar de eso, el PSOE está creando cupos o sistemas específicos para amarrar votos en las próximas elecciones, lo cual es una estafa para todos los ciudadanos”, ha declarado la portavoz.



Rodríguez ha recordado que fue Cs quien propuso la extensión de las bonificaciones del 75 por ciento de las tarifas marítimas y aéreas para trayectos directos entre islas y península a Baleares, Ceuta y Melilla.



“Pero una cosa son las bonificaciones al transporte y otra es que pretendan comparar el régimen específico de una región ultraperiférica con el de otro archipiélago del país que tiene una renta per cápita por encima de la media nacional”, ha precisado.



En relación a las próximas elecciones generales, la candidata ha recordado que Cs “siempre ha crecido en Canarias cuando se han puesto las urnas”, y por eso “estamos seguros de que vamos a mejorar los resultados de las pasadas elecciones generales”, ha afirmado.



En este sentido, ha recordado que aunque su partido “sufrió una merma de votos a nivel nacional” en las segundas elecciones generales, “Canarias creció en todos los municipios, excepto en dos, y en las dos provincias”.



La candidata ha hecho hincapié, además, en que “nunca antes” en España y en el Congreso de los Diputados salieron adelante “tantas iniciativas” vinculadas con Canarias, “nunca Canarias estuvo tan presente como ahora con este parlamento fragmentado en el Congreso de los Diputados”, ha concluido la portavoz adjunta.



Respecto a su candidatura ha dicho que se presenta porque cree que es necesario que haya voces diferentes que representen a las islas en Madrid, y porque con solo dos diputamos han conseguido "muchas cosas" desde la oposición.



La diputada ha asegurado que sigue “con las mismas ganas y con la misma ilusión” que hace tres años y medio, “así que espero que los afiliados sigan confiando en mí, porque estoy segura de que podremos hacer grandes cosas”, ha subrayado Rodríguez.



En este sentido, la candidata ha recordado que Cs ha conseguido “mucho” en estos tres años y medio, “en específico para Canarias”, como que dos ejercicios presupuestarios cumpliesen con las islas, “y eso ha sido gracias a la negociación de los dos diputados de Ciudadanos en Madrid”, ha apuntado.



Además, ha continuado, Canarias ha sido la primera Comunidad Autónoma en eliminar los aforamiento políticos, un “hito histórico y un gran paso hacia una política más real y transversal para con los ciudadanos”, ha agregado.