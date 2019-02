Solo Podemos muestra su rechazo a permitir que los presidentes de cabildos sean diputados

La modificación del apartado 2 del artículo 61 de la Ley de Cabildos Insulares, que permite que en las próximas elecciones se puedan compatibilizar los cargos de representación en los gobiernos insulares y en el Parlamento regional, va camino de ser una realidad cuando se celebre el próximo pleno. Durante la celebración de la Comisión General de Cabildos Insulares, solo Podemos ha mostrado su rechazo a cambiar una norma que “se aprobó por unanimidad”.

El diputado de la formación morada, Juan Márquez, considera que permitir a un miembro de gobierno de un cabildo insular ser diputado puede suponer un “agravio comparativo” para el resto de las islas que no cuenten con la misma representación en la Cámara. Como ejemplo puso al presidente de La Gomera, Casimiro Curbelo, y también diputado, puesto que la ley fue aprobada en abril de 2015 pero entró en vigor después de los comicios de aquel año.

“No se diferencia su condición de presidente de La Gomera y de diputado”, ha afirmado Márquez, quien ha fundamentado esta afirmación recordando que la Agrupación Socialista Gomera “ha votado muy pocas veces en contra del Gobierno de Canarias, priorizando su acuerdo gubernamental al desarrollo normativo legal de toda la Comunidad Autónoma”; como ejemplo: “su apoyo a unos presupuestos que perjudican a todo el Archipiélago”.

Curbelo ha reiterado los mismos argumentos que esgrimió en el Parlamento el pasado 21 de febrero, cuando se admitió a trámite la modificación de la ley, poniendo como ejemplo que los alcaldes y alcaldesas puedan ejercer como diputados en la Cámara y preguntando por qué con los miembros de gobierno de los cabildos no ocurre lo mismo. “No creo que sea razonable no ejercer ese derecho” ha afirmado.

En este sentido, también el consejero del Cabildo de El Hierro Juan Pedro Sánchez (en ausencia de la presidenta de la Corporación insular y diputada autonómica Belén Allende, de AHI-CC), defendió “corregir lo que se puede interpretar como un error” porque a su juicio, “de manera incomprensible se ha decidido un artículo para que los miembros de los grupos de gobierno de los cabildos no puedan ejercer como diputados”, y esto es algo que en su opinión “no tiene ningún sentido”.

Desde el grupo Mixto, Melodie Mendoza hizo hincapié en que se trata de “una modificación de enorme importancia que se hace para evitar una discriminación”. En el mismo sentido se pronunció José Miguel Barragán (CC), que acudió al “artículo 68.3 del nuevo Estatuto de Autonomía” para justificar la modificación, como Socorro Beato (Grupo Nacionalista Canario), quien tildó la modificación como “una iniciativa oportuna” porque a su juicio había que dejar “lo más claro posible” si un presidente de un cabildo puede ser diputado.

Esther González (Nueva Canarias), Águeda Montelongo (PP) y Marcos Pérez (PSOE) también anunciaron que apoyarían en la votación del pleno la modificación de la norma, aunque criticaron “la premura” con la que se está tramitando la modificación. “Confunden la premura con la prisa”, criticó González, quien no descartó la posibilidad de presentar enmiendas. “Hemos corrido mucho para hacer esta modificación: la primera prioridad de este Gobierno fue la Ley del suelo y la última la modificación de la ley de Cabildos” citó Montelongo. Y desde el PSOE, Hernández volvió a incidir en que a su formación no le ha gustado “los modos y la premura con la que se ha gestionado esta proposición a escasos meses de las elecciones y sin el consenso de toda la Cámara”.

Una Comisión que “no sirve para nada”

Al inicio de su primera intervención, Curbelo quiso expresar su disconformidad con la celebración de una Comisión General de Cabildos Insulares para debatir la modificación de una normativa que afecta a todas las corporaciones isleñas, pues fue el único presidente de cabildo que acudió. “Esta comisión tiene poca efectividad, no sirve para nada. En la próxima legislatura esto debe ser modificado, porque venimos a ser escuchados y no estamos. No me siento útil” explicó Curbelo.

Al respecto, la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, explicó que solamente los presidentes de los cabildos de Gran Canaria y Tenerife habían justificado su ausencia, al tener plenos en sus corporaciones, pero del resto no tiene información.

González, de Nueva Canarias, también ha criticado la ausencia de otros representantes: “Es poco presentable”. Desde el PP, Montelongo recordó que la última vez que a la comisión acudieron todos los presidentes de cabildos “fue cuando se puso en duda el reparto del Fdcan”. Sin embargo, en la actualidad “es un escaparate que no sirve para nada y no se ha hecho respetar”.