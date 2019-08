Teresa Cruz, consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias: "Me he encontrado muchas sorpresas; la primera, la falta de planificación"

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz, ha advertido este lunes de que se ha encontrado "muchas, interminables sorpresas" en el departamento, la primera de ellas la falta de planificación y encontrar planes "que se han vendido", pero que o no existen o no tienen financiación.



Teresa Cruz realizó estas consideraciones a preguntas de los periodistas tras presidir el acto de toma de posesión de cargos de su departamento, entre ellos el de la directora general del Servicio Canario de la Salud, Blanca Méndez.



La consejera dijo en el acto que el equipo que gestionará la Consejería debe contribuir de manera decidida al reto fijado por el Gobierno de Canarias de "humanizar" la sanidad en las islas en los próximos cuatro años, y para ello ha de basar su trabajo en cuatro pilares.



Estos son los de mejorar la financiación, agilizar la gestión, planificar adecuadamente las necesidades como factor imprescindible para no actuar "a golpe de problemas" y que la sanidad forme parte de las prioridades del Gobierno autonómico.



Posteriormente precisó la consejera que estos cuatro pilares en los que se va a fundamentar la gestión llevarán a su vez distintos objetivos pero los primeros, añadió, serán los de mejorar la atención en urgencias y las listas de espera, en las que no importa el número sino el hecho de que detrás de cada cifra hay una persona.



Por ello la primera medida en la que está trabajando el nuevo equipo rector de la Consejería es la de dar transparencia a las listas de espera, aunque Teresa Cruz indicó que estos primeros meses son de toma de conocimiento.



Al respecto, manifestó que desde su primera toma de contacto con el departamento se ha encontrado con muchas sorpresas, "interminables", y la primera ha sido la de la falta de planificación, algo imprescindible en un área y que afecta fundamentalmente a los recursos humanos.



Esta falta de planificación va a generar "verdaderos problemas" en algunas especialidades en las que casi el 50 por ciento de la plantilla en menos de cuatro años va a tener más de 55 años, prosiguió Cruz, quien indicó que sin los recursos humanos no se hablaría de la excelente sanidad que hay "una vez se entra en el sistema".



También aseguró la consejera que se ha encontrado con planes sanitarios "que se han vendido" pero que luego no existen, están en borrador o existen pero no tienen una consignación presupuestaria prevista.



Añadió la consejera que otra necesidad es la de actualizar la normativa de la ordenacion sanitaria en Canarias, que data de 1984, y advirtió de que se precisa una ley de Sanidad y Salud Pública en la Comunidad Autónoma.



Esta falta de actualización normativa provoca que no haya las órdenes ni instrucciones necesarias para cuestiones como -dijo como ejemplo- regular cómo se debe remunerar al personal encargado de llevar a cabo el "Código infarto" en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria.



Asimismo consideró Teresa Cruz que tras las ofertas públicas de empleo anteriores, habrá que lanzar otras de manera ordenada y que respondan a las necesidades del sistema ya que, añadió, hay serios problemas en los hospitales de las islas no capitalinas para cubrir la demanda de especialidades concretas pero para ello, agregó, harán falta más de dos años.



En cuanto a los conciertos sanitarios, explicó la consejera que su mensaje "claro" es el de que viene a defender la sanidad pública, universal y de calidad y precisó que aún no puede concretar en qué porcentaje contribuye la privada al sistema público porque está "en fase de conocimiento" de la cuestión.



"Lo que sí tengo claro es que mi deber es fortalecer la pública", reiteró la consejera, quien también puntualizó que ahora mismo no se está en disposición de dar respuesta al conjunto de demandas sanitarias que necesita la población y por ello "va a tener que colaborar necesariamente la privada con la pública".



Apuntó también que el hecho de que no haya presupuestos estatales influye en la sanidad canaria y admitió que sería insensato por su parte poner en duda este asunto.



En cuanto a los presupuestos autonómicos, manifestó la consejera que el Gobierno regional ha hecho un ejercicio de responsabilidad al "reasignar" 140 millones de euros para "fortalecer" la sanidad y la educación y que no se vean perjudicados los servicios esenciales.



Por ello afirmó que en cuatro años se podrá plantear si hay "un ante y un después" en materia de gestión sanitaria, aunque matizó que actualizar la normativa para conseguir este propósito "lleva mucho tiempo".



En el acto de hoy tomaron posesión de sus cargos, además de Blanca Méndez, la secretaria general del SCS; Soledad Sanabria; y los directores de área de Salud de Gran Canaria, Bernardo Macías; Fuerteventura, Sandra Celis; Lanzarote, Noelia Umpiérrez; La Gomera, Xiomara Hernández; La Palma, Kilian Sánchez; y El Hierro, Josefa Alcaraz.