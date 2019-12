Torres: "CC está desubicada tras perder el poder, pero debería preguntarse qué pierde Canarias si no se forma Gobierno"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), considera que CC debería pensar "qué pierde Canarias" si no se forma Gobierno y el país va nuevas elecciones, pero ve a los nacionalistas "desubicados tras perder el poder" y pendientes de sus equilibrios internos. En una entrevista con El Español, Torres sostiene que unas terceras elecciones "solo las aplaudirían los de Vox" y que su efecto sería especialmente gravoso para Canarias, que está pendiente de que se lleven a los presupuestos generales del Estado las mejoras introducidas en su nuevo Estatuto de Autonomía y el REF.

El presidente canario reconoce que tiene "una impresión" de lo que quiere Coalición Canaria, pero también estima que en ese partido existe ahora "demasiado tacticismo y debate interno". "No terminan de deshojar la margarita y no se sabe hacia dónde quieren caminar. Están desubicados tras perder el poder en Canarias. No vamos a resolver los problemas sólo por tener Gobierno, pero sin él, van a empeorar", advierte.

Torres remarca que Canarias necesita que se forme Gobierno para que se aprueben cuanto antes unos presupuesto del Estado que "por primera vez" recojan todos los derechos reflejados en el nuevo Estatuto de Autonomía y el Régimen de Autonomía Fiscal aprobados a finales de 2018, algo que hasta ahora no ha tenido desarrollo.

"Sólo por eso merece la pena votar a favor de una investidura", asegura, antes de remarcar que "un partido que dice defender los intereses de Canarias debería pensar qué pierde y qué gana Canarias si no hay Gobierno".

Sin embargo, opina, en Coalición Canaria "parece que no están en ese debate sino en equilibrar su poder interno". Preguntado por "el rumor de que alguna operación nacionalista pueda poner en riesgo la estabilidad de su Gobierno", Torres responde que "hay voluntades externas que pretenden, de manera permanente, lanzar el mensaje de un Gobierno inestable".

"Pero lo importante no es lo que se diga desde fuera, por parte de algunos que intentan recuperar, sin autocrítica alguna, lo que han perdido. Lo importante es cómo funciona el Gobierno por dentro. Tengo absoluta seguridad sobre Nueva Canarias y Román Rodríguez, como la tengo sobre la Agrupación Socialista de La Gomera, Unidas Podemos y el PSOE. No me quitan el sueño ni un sólo día los mensajes externos", añade.

Torres asegura que le "preocuparía que hubiera dificultades internas, de comunicación o para sacar adelante los proyectos" y defiende que están respondiendo "a cualquier mensaje de inestabilidad con propuestas que salen adelante, con los presupuestos, con leyes, solucionando los problemas".

"El problema lo tiene fundamentalmente Coalición Canaria", remacha.