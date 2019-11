Torres admite que Canarias tiene que "pelear" los 700 millones que le llegan a través de fondos RUP y europeos

Las nueve regiones ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea tratarán esta tarde en Bruselas de "arrancar" a los gobiernos de Francia, Portugal y España un compromiso de que apoyarán sus demandas, conscientes de que lo tienen "difícil" si sus propios países no secundan su posición.



Así lo ha anunciado este martes el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), tras reunirse con el presidente de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, Younous Omarjee, para trasladarle el contenido de la declaración conjunta que este lunes aprobaron los representantes de estos territorios.



En declaraciones a los periodistas difundidas por el Gobierno canario, Torres ha señalado que Omarjee se ha comprometido a sumarse a la defensa de los postulados de las RUP, que reclaman que no se recorte su asignación económica en el nuevo marco presupuestario de la Unión Europea.



Entre otras cosas, las RUP exigen que se rechace la propuesta que sugiere reducir del 85 al 70% la cofinanciación europea de los proyectos que se desarrollan en su territorio.



"Nos vamos contentos de esta reunión, a la vez que advertidos de que la situación no es sencilla, porque hay unos números que se han presentado ya de manera inicial. Estamos en el momento culminante en estos meses de noviembre y diciembre para que consigamos que no mengüen en las cantidades de financiación para las RUP", ha añadido Torres respecto la reunión con Younous Omarjee.



Sin embargo, las RUP consideran clave lograr un apoyo claro de los Gobiernos de sus países, algo que exigirán esta tarde en la reunión que van a mantener con los secretarios de Estado de Francia, Portugal y España responsables de las relaciones con la UE.



Las regiones más alejadas del continente acuden con cautela a esa reunión, porque Francia ya anunciado una reducción de la financiación que asigna a sus territorios de ultramar.



"Tenemos que arrancar compromisos", ha subrayado Torres. "Si no somos capaces de conseguir la implicación de España, Francia y Portugal para que nos defiendan frente al resto de la unión Europea, difícil lo tendremos".