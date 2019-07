Torres expone al Rey que la situación de Canarias necesita un reajuste y que su Gobierno está dispuesto a hacerlo

El recientemente investido nuevo presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, ha mantenido este lunes una audiencia con el Rey de aproximadamente una hora en el Palacio de la Zarzuela, en la que le ha expuesto que la situación de Canarias necesita un reajuste y que el nuevo Gobierno que preside está dispuesto a hacerlo.

Torres ha declarado que ha hablado de educación, innovación, sostenibilidad y energías renovables con el Jefe del Estado y ha insistido de manera ostensible en que para Canarias es "clave" tener unos Presupuestos Generales del Estado, porque es la autonomía que "más depende" de los ingresos del Gobierno central.

Sobre la Agenda Social de Canarias, el presidente socialista ha criticado de forma contundente la "mala previsión de ingresos" por parte del Gobierno saliente de Coalición Canaria, a los que ha acusado de no actuar de manera responsable y haber creado un desfase de "160 millones de euros". "Esto afecta a los objetivos del nuevo Gobierno, pero no renunciamos a ellos", ha señalado.

Asimismo, Torres ha acusado a CC de tomar decisiones de "corte electoralista" que han acabado por "gravar peligrosamente" los ingresos de la región. "Haber bajado el IGIC --Impuesto General de las Islas Canarias-- no ha servido para obtener más ingresos. Se bajó del 7% al 6,5% y el consumo no ha aumentado, sino que ha bajado", ha criticado sobre la bajada de impuestos efectuada por el anterior Gobierno nacionalista.

Por su parte, se ha mostrado optimista ante la situación de ausencia de Gobierno central tras la fallida investidura del candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, afirmando que espera que se haya constituido el Ejecutivo "a la vuelta del verano".

Además, sobre las negociaciones para formar Gobierno, el nuevo presidente canario cree que no solo Podemos debe hablar con el PSOE de Sánchez, sino que también tienen que hacerlo las demás formaciones políticas, aquellas que tienen el "no por el no" y que reclamaban en su momento tener políticas de Estado al PSOE.