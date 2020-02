Torres defiende que las urgencias "responden" y que hay que trabajar "para cambiar las cosas de los últimos 15 años"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que los servicios de urgencias sanitarias están "respondiendo", a pesar del pico que se está registrando desde el pasado mes de enero como consecuencia de la gripe, una situación que, según ha afirmado Torres, se repite en otras comunidades autónomas. Hace solo unos días, tal y como informó Canarias Ahora, se produjo una carencia importante de camillas en los hospitales de las islas debido al colapso de pacientes. Esta situación afectó especialmente al Hospital Insular de Gran Canaria y al Hospital Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife.

Torres se ha pronunciado así en el Pleno del Parlamento, a raíz de una pregunta de la diputada Vidina Espino (Cs) sobre la situación de las urgencias en los hospitales canarios y otra del diputado Luis Campos (NC) sobre qué medidas ha previsto el Gobierno para mejorar la situación de las urgencias.

La realidad que en opinión de Espino no ve Torres es que el problema "no es un pico" coyuntural en la demanda, como primero argumentó Torres, sino que se trata de "un colapso estructural".



Para Vidina Espino, la situación es tan grave que profesionales sanitarios se van del servicio porque "no aguantan ni la presión, ni la falta de medios y ni la falta de gestión", o porque tienen que atender a pacientes en los pasillos, en ocasiones sin una manta para ponerles por encima".



Según describió la diputada, no es ya que no haya camas, sino, como ocurrió en el Hospital Universitario de Canarias, en ocasiones ni siquiera camillas, de manera que desde las ambulancias no se podían bajar a los pacientes.



En las urgencias canarias hay cien pacientes de media esperando por una cama y mientras el Gobierno de Canarias lleva "siete meses nombrando y cambiando gente" con el carnet del PSOE o de los partidos que forman el ejecutivo, denunció.



El presidente de Canarias Ángel Víctor Torres achacó los recientes problemas en urgencias a los "picos importantes" que se producen en enero y febrero, un problema que, subrayó, que es común a otras comunidades autónomas.



Pero añadió que en este caso "Canarias está respondiendo" y citó al responsable de las urgencias en canarias, un médico funcionario, no de su partido, que dice que se trata de "un problema universal en estos meses".



"No dejo de reconocer" que hay problemas, "pero se equivoca de diana", dijo Torres a la representante de Ciudadanos, a la que aconsejó "echar una mano y hacer propuestas proactivas".



Según Torres, "hay que hacer una trabajo integral para cambiar las cosas de los últimos quince años".



El presidente destacó que en Canarias hay una gran sanidad y grandes profesionales, así como que las patologías graves se atienden en los tiempos adecuados, aunque admitió que puede haber molestias entre los pacientes que no están tan graves y tienen que esperar más.



También indicó que hay que remodelar y construir más infraestructuras de urgencias y potenciar el plan de infraestructuras sociosanitarias para liberar camas hospitalarias.



El presidente dijo que además en hay un plan de contingencia que se activó en octubre, de manera que se han puesto más guardias en festivos y fines de semana y se han abiertos nuevos espacios.



Las medidas "siempre son insuficientes", pero cualquier patología grave es atendida con rapidez, insistió el presidente.



El diputado de Nueva Canarias Luis Campos consideró que la incomodidad para los usuarios de los servicios de urgencia "es evidente" y todo el mundo quiere una respuesta rápida.



Las urgencias "no son una panacea en Canarias", admitió Luis Campos, pero añadió que lo importante es "la actitud del Gobierno", que está buscando soluciones y reacciona mediante el refuerzo de guardias y de camas es como busca las soluciones.