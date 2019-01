UGT considera un error el rechazo de CC al "giro social" de los presupuestos de 2019

El sindicato UGT cree "un error" que el Gobierno canario prefiera que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, según ha dicho este lunes. En un comunicado con el que sale al paso de palabras formuladas horas antes en una conferencia por la consejera de Hacienda regional, Rosa Dávila, de CC, que destaca que "no cree acertadas", la organización laboral, de hecho, rechaza su argumento de que la no aprobación de esos PGE beneficiaría a las islas.

Puesto que -argumenta-, "a juicio de la UGT, los PGE 2019 incluyen un giro social que repercutirá de forma muy positiva en la sociedad canaria". Razón por la cual "bloquear los mismos sería un error histórico que pagarán con creces los sectores más vulnerables del archipiélago", sentencia.

Desde ese planteamiento, UGT "insta a negociar los presupuestos hasta el final y dar su apoyo a los mismos" al Ejecutivo nacionalista.

Sobre todo porque -sostiene-, el proyecto de cuentas del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, aunque, "sin duda, es mejorable", según reconoce el sindicato, "tiene mucho recorrido aún, ya que todavía ni tan siquiera ha sido tomado en consideración por el Congreso de los Diputados”.