Unidas Podemos propone una "cuota progresiva" para los autónomos

La candidata al Congreso por la provincia de Las Palmas de Unidas Podemos Victoria Rosell propone una "cuota progresiva" para los autónomos, y la exención cuando no se alcance el salario mínimo interprofesional.



Como ha indicado en su visita al mercado de Altavista, en la capital grancanaria, "no puede haber una cuota fija", debe ser de tipo progresivo.



Además, ha añadido, que Unidas Podemos propone que “no se pague el IGIC al emitir la factura sino al cobrarla” para así evitar “el problema de los impagos”.



En su visita ha aprovechado para "promocionar el producto local", ya que "lo están advirtiendo tanto las personas expertas en cambio climático como en relación a los incendios".



Como ha señalado, "hay que potenciar el campo, la ganadería, agricultura y pesca, y hay que consumir local", que es "mejor" y "no puede competir con las grandes transnacionales".



Estas grandes empresas, además "generan más huella de carbono, se transporta desde lejos, envueltos en plásticos y son de peor calidad", ha advertido.



En Canarias sería "la hora de plantear que las estrellas de los hoteles deban depender de la sostenibilidad laboral", es decir, de cómo traten al personal y "también ambiental y de utilizar el producto local".



Este recorrido por el mercado situado en el barrio de Escaleritas, la cabeza de lista por la formación morada ha explicado que tiene el objetivo de acercarse a la gente, que "demanda el tú a tú", porque "hay personas que en la misma calle hablan y preguntan", y eso sirve para "aprender y para mejorar el programa".



Rosell, a pesar de entender "el hartazgo y el enfado" ante unas nuevas elecciones, le diría a la gente y "sobre todo a la gente joven" que "vayan a votar".



A los que pretenden abstenerse les quiere trasladar el mensaje de que "su voto no es solo suyo", ya que "lo comparten con sus abuelos y abuelas que conquistaron ese derecho".



"Quienes no hemos heredado tierras, ni yates ni fincas, hemos heredado derechos y libertades", y por eso "no vamos a tirar el voto a la basura" porque "lo compartimos con generaciones anteriores que lucharon por el derecho", ha dicho.



Según Rosell, "si no lo ejerces, alguien lo hace por ti", debido a las características del sistema electoral, "y es un voto que suele ir a los partidos mayoritarios".