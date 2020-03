El alcalde de Valsequillo asegura estar tranquilo tras el registro de la Guardia Civil en el Ayuntamiento

El alcalde de Valsequillo, en Gran Canaria, Francisco Atta (ASBA-NC), ha asegurado este lunes que recibe "tranquilo" su citación a declarar en la posible malversación de fondos municipales que investiga en su Consistorio la Guardia Civil tras una denuncia de la Fiscalía.



"Hay secreto de sumario y, como comprenderán, no puedo manifestar nada al respecto. En cualquier caso, estoy tranquilo, como lo estaba hace un año, y esperando un poco a tener conocimiento de esas diligencias para poder manifestar también lo que opino sobre la investigación", señala el Atta, en un comunicado difundido por el servicio de prensa del Ayuntamiento.



Agentes de la Guardia Civil se personaron este lunes por la mañana en las oficinas del Ayuntamiento de Valsequillo para comunicar a una serie de personas que están investigadas por cargar al Consistorio gastos de repostaje de combustible que no corresponden al Ayuntamiento, han confirmado a Efe fuentes de la investigación.



Canarias7 detalla que entre las personas señaladas en esa investigación están el alcalde y varios concejales.



"Según lo que publican algunos medios de comunicación presuntamente son dos policías los que han hecho una denuncia. No es la primera que vez que han denunciado al Ayuntamiento y a mí personalmente, unas denuncias que han sido archivadas", alega Atta.



Se trata de una investigación supervisada por el Juzgado número 1 de Telde. Según ha confirmado a Efe una portavoz autorizada de la Fiscalía, se inició por una denuncia del Ministerio Fiscal y básicamente por un delito principal, malversación.