“Vamos a trabajar para esos millones de pobres y no para esos multimillonarios sobre los que se ha construido esta Unión Europea del PSOE y PP”

Miguel Urbán (Madrid, 1980), es el único candidato de Unidas Podemos que repite en las elecciones europeas, que se celebran el 26 de mayo de forma conjunta a las municipales, insulares y autonómicas. Este jueves ha viajado a Gran Canaria para volver a reunirse con la Plataforma Salvar Agaete, después de que trasladara las preguntas de este colectivo a la Comisión Europea, o visitar la Sima de Jinámar, uno de los símbolos de la represión franquista en el Archipiélago.



En esta entrevista, incide en la importancia de unas elecciones que despierta poco interés entre la ciudadanía europea, pues el presupuesto que se aprueba en "el Congreso de España previamente ha pasado por la Unión Europea". También reconoce que, a su juicio, el principal reto al que se enfrenta la organización de los Estados miembros es el cambio climático o que, en políticas de extranjerías, se ha empeorado ostensiblemente.



¿Qué está en juego en estas elecciones europeas?



La verdad es que nos jugamos mucho. Nos estamos jugando que tipo de Europa queremos. Vemos como ahora mismo los grandes partidos, o los partidos que históricamente han gobernado Europa, esa gran coalición: el Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos o el PNV o el PDeCAT -que teóricamente se pelean en todo en nuestro país- en Bruselas votan el 84% al menos igual. Y esto pasa porque tienen muy claro cuál es su modelo de Europa. Su Europa es la Europa de los recortes, la que convierte el Mediterráneo en la mayor fosa común del mundo, la del oligopolio energético, la de desindustrialización que ha decidido que España sólo puede tener una economía, que es el monocultivo de un turismo 'low cost' de sol, ladrillo y playa, de las políticas que han propiciado el ascenso de la extrema derecha. Nos estamos jugando si esa Europa sigue siendo así o si, por el contrario, podemos cambiar Europa. Y esto es lo que, modestamente, estamos defendiendo desde Unidas Podemos, y no lo estamos defendiendo solas, sino que lo estamos defendiendo con otras fuerzas europeas.

¿Qué se puede lograr desde el Parlamento Europeo?



Bueno yo creo que lo primero es entender a Europa como algo amplio, con muchas instituciones, muchas veces desconocidas para la mayoría de la ciudadanía, muy opacas y que toman decisiones muy importantes. El Banco Central Europeo y el Eurogrupo serían dos instituciones de la Unión Europea muy importantes que toman decisiones fundamentales y que no tienen prácticamente ningún tipo de control ciudadano. Siempre muestro un ejemplo que me ha tocado vivir a mí desde la Comisión de Economía. Luis de Guindos, cuando era ministro todavía de Economía, pasó un examen en el Parlamento Europeo para ser vicepresidente del Banco Central Europeo y lo suspendió. Hoy es vicepresidente del Banco Central Europeo, lo cual demuestra un poco las fallas democráticas que viven las instituciones europeas. Esto es un déficit democrático muy importante. Nosotras queremos aportar transparencia y queremos abordar una revolución democrática en Europa que ponga a los pueblos y a las personas por encima de las multinacionales y los multimillonarios. Una de las cosas que defendemos es que el Parlamento Europeo, que es la única institución elegida de forma directa por los ciudadanos, no sea simplemente un mero fiscalizador, sino que tenga capacidad legislativa. Es decir, restarle competencias a la Comisión el Consejo y dárselas al Parlamento.

¿Y cuál es el principal reto?

Estamos ante una emergencia climática y debemos tomar decisiones y medidas urgentes. Y ahí la Unión Europea debería jugar un papel clave. Nos estamos jugando si seguimos igual o abordamos un cambio de modelo productivo y energético, una transición eco socialista, que no deje atrás a nadie. Entendemos que se debe enfrentar la cuestión climática desde una perspectiva social, desde una perspectiva que ponga un trabajo de calidad en el centro, que ponga los derechos sociales y laborales también en el centro de nuestro debate. Eso para nosotros es un cambio de modelo productivo para una transición eco socialista.



¿Y el Brexit?



Tenemos seis o siete escenarios posibles con el Brexit. Primero hay que saber si va a haber éxito. De hecho, la posibilidad de que el Reino Unido se quede dentro de Unión Europea ahora no es tan hipotética y las elecciones europeas van a jugar un papel importante. Muchos van a ver estas elecciones como un referéndum para ver si se tiene un nuevo referéndum, es decir, si se hace un segundo referéndum donde se va a poner encima la mesa si se acepta el acuerdo de la Unión Europea o no. Pero si hay Brexit, yo creo que no se han tomado las decisiones adecuadas. Porque el Brexit no es negociar qué tipo de relación se va a tener a posteriori, sino simplemente cómo nos divorciamos. Después del acuerdo de divorcio vendrá un acuerdo comercial institucional, de cómo vamos a relacionarnos. Y no sabemos cómo va a influir en los presupuestos europeos y, sobre todo, en los fondos europeos que recibe España y, en este caso, Canarias, que es muy dependiente, al ser una región ultraperiférica. Ante esto, nosotras hemos pedido la creación de un plan de contingencia en España que, además de asegurar derechos, también debe asegurar que la Unión Europea pudiera plantear un plan de transición económica para todos estos territorios que vamos a sufrir justamente esto.



Hace unos meses declaró a este medio que decidió escribir el libro ‘Disparen a los refugiados’ para responder a la pregunta: ¿Por qué está pasando y no estamos haciendo nada? En referencia a la forma que ha gestionado la UE la llegada de migrantes. ¿Seguimos sin hacer nada?

Peor. Desde que tuvimos esa entrevista, hemos visto cómo se ha consolidado el cierre de puertos en Malta y en Italia; hemos visto cómo el Gobierno español decía que iba a quitar las concertinas, mientras pagaba a Marruecos para que las pusieran ellos; estamos viendo como se precariza Salvamento Marítimo Español; hemos visto cómo ha aumentado la persecución de las ONG de búsqueda y de rescate; hemos visto cómo un Gobierno socialista ha pasado de acoger el Aquarius y abrir un debate en el conjunto Europa de que se podían hacer políticas migratorias distintas a las que defiende la extrema derecha a obligar al Open Arms a mantenerse en puerto, a encerrarlo. Es una locura y esto ha pasado en solo nueve meses. Es decir, el Gobierno del PSOE está atendiendo justamente a los intereses de la derecha y de la extrema derecha en el conjunto de Europa. En este sentido, les ha comprado sus recetas, es verdaderamente vergonzoso. Y ahora vemos como Salvini vuelve a hacer campaña electoral, por la criminalización de las ONG, incluso diciendo que va a sancionar a los barcos que recojan a náufragos y los lleven a puertos italianos, con hasta 3.000 o 5.000 euros. Eso es ilegal y no sólo es ilegal, sino que está mandando un mensaje terrible, que es un mensaje de que salvar vidas va a estar perseguido en Italia. ¿El PSOE se va amoldar a eso? Porque sabemos que Ciudadanos y PP lo van a hacer, porque están en una carrera de a ver quién es más bruto, más xenófobo y dice la barbaridad más grande en este tema para intentar rascar votos a Vox. Pero si no esperamos nada al partido del PP y Ciudadanos, nos gustaría saber si vamos a esperar lo mismo del PSOE.

¿Qué tipo de Europa quiere Podemos?

Siempre que voy a un debate me preguntan cómo vas a construir la Europa que queremos, cómo la vamos a pagar. Yo he formado parte de la comisión de investigación de los Papeles de Panamá, y la Comisión Europea ha dictaminado que perdemos un millón de millones, un billón de euros al año de nuestros impuestos por evasión de grandes fortunas y de grandes multinacionales. Así lo pagaríamos, así construiremos una Europa distinta. Así construiríamos un pilar social que no dejará a nadie atrás en Europa. El gran problema de Europa es la desigualdad y eso se combate con justicia fiscal y con políticas sociales. Nosotras vamos a trabajar para esos millones de pobres y no para esos multimillonarios sobre los que se ha construido esta Unión Europea del PSOE y PP. Esa es nuestra propuesta. Eso es lo que hemos hecho estos últimos cinco años y con mas fuerza, con mas apoyo popular y electoral , esperemos, lo vamos a hacer a partir del 26 de mayo.