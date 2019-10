Victoria Rosell, sobre Más País: "La pluralidad es buena, pero en Las Palmas puede significar división y más derecha"

Unidas Podemos ha registrado este lunes por la tarde sus candidaturas al Congreso y al Senado por la provincia de Las Palmas. Unas listas que no cambian prácticamente, aunque hay una baja llamativa en la plancha al Senado, la de Ylenia Pulido, que ahora encabeza la lista de Más País- Equo al Congreso. "Nosotras pensamos que la pluralidad es buena", pero en el caso concreto de Las Palmas puede significar "división y más derecha", afirma la cabeza de lista de la formación morada, Victoria Rosell.

La candidata subrayó en declaraciones a los medios que da "mucha rabia" que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, haya transmitido a la gente que "votó mal", cuando ahora las encuestas parece que no distan mucho del resultado del PSOE y que, sin embargo, vaticinan que puede subir la derecha. Por ello, aunque afirma que comprende la sensación de "hartazgo" de la ciudadanía, hace un llamamiento para que no se abstengan ya que el voto "no se debe tirar a la basura", pues podría dar una oportunidad a la derecha y, con ello, venir recortes y retrocesos que "nos lleven a décadas atrás", algo que cree que "la gente de nuestro país no se merece".

Cuestionada sobre qué puede suponer el hecho de que Más País se presente a estas elecciones, también por Canarias, ha lamentado que esta confluencia esté planteando combatir la abstención con una persona "que hace una semana, aunque diga que hace más, era cabeza de lista al Senado por Unidas Podemos", en referencia a Ylenia Pulido. Entonces, "realmente no estás captando la abstención, estas dividiendo", señaló.

Rosell también destacó que Más País había afirmado que no se presentaría en Las Palmas ni en Santa Cruz de Tenerife, y finalmente "no ha cumplido su palabra". Además, añadió que el hecho de que se presente esta confluencia no quiere decir que vaya a quitar el escaño a otra persona progresista, ya que el 28 de abril Unidas Podemos se disputaba el último escaño con el PP. "Yo creo que estas cosas nos pueden llevar, como ha sucedido en Madrid, al triunfo de la derecha", aunque añadió que la gente es inteligente "para saber quién es candidato en cada sitio y respetar los espacios de la gente que sí que ha hecho un trabajo serio".

Preguntadas tanto ella como Meri Pita sobre posibles tanteos de Más País a otros miembros del partido, Rosell afirmó que "hubo ofrecimientos por lo menos a tres personas muy cercanas o incluso de la lista de Unidas Podemos, pero que se mantuvieron firmes en este proyecto". No obstante, insistió en que su formación lo que pretende es afrontar las políticas que vienen de otra manera y "no hablar solo de por qué no hubo pacto y de Catalunya", sino también de propuestas. "Nosotras vamos a hablar de programas y medidas concretas para el empleo, las pensiones, las mujeres, el clima..."

Sobre la confusión que se generó en las pasadas elecciones con la papeleta al Senado por Gran Canaria, que en esta ocasión el candidato es Carlos Reyes, Rosell señaló que el hecho de que en abril en la papeleta hubiera tres nombres para una circunscripción que como máximo puede sacar dos senadores o senadoras, dice "algo de la capacidad de acuerdo y respeto a los pactos de la persona que encabezaba esa lista". "Siento decirlo, pero dio lugar a mucha confusión". Por Fuerteventura, el candidato a la Cámara Alta es Rafael Menéndez y por Lanzarote, José Miguel Peñate.

Por su parte, la número dos en la lista al Congreso, Meri Pita, defendió que su partido llegó al Gobierno para ponerlo al servicio de la ciudadanía. "Yo tengo un compromiso con Canarias, donde hemos sufrido durante 35 años esos pseudonacionalistas que se esconden tras las banderas, pero que nos han llevado a los índices de pobreza y exclusión social".