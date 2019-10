Victoria Rosell: “La solución a las cloacas no es solo penal, la sociedad debe tener tolerancia cero con la corrupción”

La candidata de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, Victoria Rosell, ha apelado este domingo en un acto celebrado en Pamplona junto a Ione Belarra (candidata de UP por Navarra) y Patxi Zamora (periodista) a la responsabilidad social como parte fundamental de la solución a las cloacas y la corrupción.

“La solución a las cloacas no es solo penal. El derecho penal impone un castigo cuando algo ya ha pasado, no previene este tipo de situaciones. Debemos tener tolerancia cero con la corrupción y votar a partidos y fuerzas políticas que no permitan las puertas giratorias”. En este sentido, Rosell puso como ejemplo al exministro de Industria, José Manuel Soria, que, en palabras de la magistrada, “con medidas como el impuesto al sol, en realidad estaba legislando para Repsol, las eléctricas o para Volkswagen”.

“Las cloacas son pura malversación", ha insistido. En su opinión, "destinar el dinero de todos y todas a policía corrupta, a contratos corruptos, a puertas giratorias es gobernar para el interés particular, no el interés general”, afirmó la diputada de Unidas Podemos.

Para Rosell, es esencial “establecer las bases para regenerar la política y rehabilitar políticamente las instituciones. Recuperar la dignidad que exige la ciudadanía a sus representantes políticos y públicos”.

También aludió al papel que algunos medios de comunicación han tenido en la difusión de informaciones falsas para evitar que Unidas Podemos llegara al gobierno. “Es importante no seguir ni aplaudir a la parte mediática de las cloacas, que hace mucho daño a gente honesta y gente de bien que ve que no puede luchar contra la corrupción”.

Por su parte, Ione Belarra, moderadora del acto, afirmó que “en estos meses se ha evidenciado que el PSOE no va a hacer nada para evitar que las cloacas del estado sigan en funcionamiento".

En su opinión, solo si se tiene "una Unidas Podemos fuerte, se van a levantar las alfombras y, por primera vez, vamos a poder limpiar las instituciones de la corrupción y de las cloacas que manchan y enturbian nuestra democracia”, concluyó.