Vidina Espino: "Ciudadanos es la única formación capaz de sacar a las islas del vagón cola"

La candidata de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Vidina Espino, considera que su partido "es el único capaz de regenerar la política en el archipiélago y de sacar a Canarias de la cola".



Espino considera que "hay que trabajar para que Canarias tenga la mejor educación posible, para que se reduzcan las listas sanitarias en las islas y para que se mejore en dependencia", porque "lo que no puede ser es que haya 10.000 canarios que tengan la dependencia reconocida y no reciban aún ningún tipo de ayuda".



"Ciudadanos quiere una Canarias moderna, una Canarias que todo lo pueda", ha afirmado en un comunicado Espino, quien ha abogado, entre otras medidas, por "apoyar a los emprendedores de las islas, a los autónomos y pequeños y medianos empresarios, porque son los que generan empleo en el archipiélago".



A su juicio, "hay que bajar también el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los canarios, y eliminar todos los gastos superfluos de la administración", para que así "este dinero se pueda destinar a lo importante, es decir, a Educación, Sanidad o políticas sociales".



También "hay que diversificar la economía en las islas", y para ello "hay que apostar por las energías renovables, la tecnología, la innovación y la educación", sin "descuidar al sector turístico".



Por último, Espino ha vuelto a denunciar "la campaña falsa que está realizando el Gobierno de Canarias para desinformar a la ciudadanía con el sistema electoral", ya que "es irreal que los canarios puedan elegir directamente a su presidente del Gobierno", puesto que "el archipiélago tiene un sistema parlamentario y no presidencialista", por lo que "puede ser presidente del Gobierno regional cualquiera de los 70 diputados electos".