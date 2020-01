"No hay que ser pareja de nadie para alcanzar tus metas": por qué los comentarios de Vidina Espino a Irene Montero son machistas

El nombramiento de Irene Montero (Podemos) como ministra de Igualdad ha sido cuestionado durante los últimos días, especialmente por sectores de la derecha. Su currículum está siendo analizado con todo detalle, algo que no está ocurriendo con los ministros hombres. La diputada de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha sido una de las mujeres que ha cuestionado este nombramiento, utilizando los mismos comentarios machistas: "No hay que ser pareja de nadie para alcanzar tus metas".

Espino presupone así que el nombramiento de la ministra se debe a su relación con Pablo Iglesias, sin tener en cuenta su currículum (es licenciada en Psicología con un Máster en Psicología de la Educación) o su trayectoria ligada al movimiento feminista. Montero además fue elegida número dos del partido democráticamente en las primarias que se celebraron el pasado año y que centró su campaña en la defensa de la Igualdad, siendo muy aplaudida por los colectivos feministas.

La diputada de Ciudadanos ha dedicado una serie de tweets a denunciar lo que considera "falso feminismo" y en ellos también menciona a la diputada en la Asamblea de Madrid Tania Sánchez. En su comentario asegura: "Lo llaman feminismo y no lo es. La carrera de Irene Montero subió tan rápido como bajó la de Tania Sánchez. Lo llaman feminismo y no lo es, es machismo en estado puro. Si eres mi pareja subes y si no bajas".

Lo llaman feminismo y no lo es. La carrera de @IreneMontero subió tan rápido como bajó la de @TaniaSanchez_M. #Lollamanfenismoynoloes Es machismo en estado puro. Si eres mi pareja subes, si no, bajas. — Vidina Espino (@Vidinae) January 15, 2020

En realidad, Tania Sánchez es una política española con amplia experiencia en Izquierda Unida, formación por la que fue concejala de Cultura en Rivas-Vaciamadrid. Es diplomada en Educación Social y Licenciada en Antropología. También es experta laboral en la intervención social con drogodependientes. Fue Diputada en la Asamblea de Madrid entre 2011 y 2015 y después se presentó con Podemos al Congreso de los Diputados, después de haber sido refrendada en unas primarias de la formación morada, partido que posteriormente abandonó ella misma para integrar la lista de Más Madrid a esa comunidad autónoma.

Vidina Espino mantiene como tweet fijado que considera "una pena" que las jóvenes puedan creer que el nombramiento de Irene Montero representa "igualdad y feminismo" ya que, según la diputada canaria: "No hay que ser pareja de nadie para alcanzar tus metas. Eso no es igualdad, eso no es feminismo. Hay que esforzarse y trabajar duro para tener una trayectoria profesional".

Qué pena que las jóvenes puedan creer que el nombramiento de @IreneMontero representa igualdad y feminismo. No hay que ser pareja de nadie para alcanzar tus metas. Eso no es igualdad, eso no es feminismo. Hay que esforzarse y trabajar duro para tener una trayectoria profesional. — Vidina Espino (@Vidinae) January 15, 2020

Además, sobre una entrevista realizada a Pablo Iglesias en Antena 3 conecta con un tweet de Pablo Echenique para señalar que quiere "denunciar el falso feminismo de Pablo Iglesias, quien asegura que se critica el nombramiento de Irene Montero por ser mujer. Señor Iglesias, se critica su nombramiento por escaso currículum laboral y por ser “pareja de” es como si Angela Merkel nombrara ministro a su marido".

En esa entrevista con Vicente Vallés, Pablo Iglesias aseguraba que a él nadie le había afeado nunca en ninguno de los puestos que ha ocupado que lo ha conseguido gracias a ser "pareja de" e insistió en que a él no se le reprocha ser vicepresidente por ser "pareja de". Por ello, recordó que es una cuestión que solo sufren las mujeres.

Quiero denunciar el falso feminismo de @PabloIglesias quien asegura que se critica el nombramiento de @IreneMontero por ser mujer. Señor Iglesias, se critica su nombramiento por escaso currículum laboral y por ser “pareja de” es como si Angela Merkel nombrara ministro a su marido https://t.co/ypYjBtMAiQ — Vidina Espino (@Vidinae) January 14, 2020

El nombramiento de Irene Montero ha sido uno de los más cuestionados a la par que aplaudidos por las mujeres que integran el movimiento feminista. La ministra también ha recibido elogios en la redes sociales por las declaraciones que ha realizado en los últimos años en defensa de los derechos de las mujeres y por lo ambicioso que el pacto entre PSOE y Podemos en este sentido. Montero participó activamente en las huelgas del 8M de 2018 y 2019 junto a sus compañeras de partido, y calificó estas movilizaciones como un "hito" y un "ejemplo democrático".

Los comentarios que está sufriendo Montero estos días no le están ocurriendo a otros ministros hombres. Los que atacan su juventud (31 años), no atacan en general la de Alberto Garzón (34 años) y quienes le acusan de ser "pareja de" no se para a valorar otros casos en los que los políticos también mantienen una relación con mujeres que ocupan posiciones relevantes en la Política.