Vidina Espino (Cs) declina valorar la baja del partido de Teresa Berástegui un día antes de ser nombrada viceconsejera de Turismo

La portavoz de Cs en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha declinado valorar la marcha de la dirigente tinerfeña Teresa Berástegui de su partido, así como el que haya sido propuesta como viceconsejera de Turismo del Gobierno canario, tras dimitir en el cargo Sergio Moreno.



En declaraciones a Efe, Espino ha dicho que se trata de una decisión personal, la adoptada por Berástegui.



La exdirigente del partido naranja Teresa Berástegui, además de darse de baja del partido, ha renunciado al cargo de asesora que le había designado Cs en el Parlamento canario.



Una marcha que tampoco ha querido valorar Vidina, quien ha afirmado que tanto ella como el otro parlamentario de Cs, Ricardo Fernández de la Puente, seguirán trabajando en la cámara regional y representando a los ciudadanos en la misma línea: "No tenemos nada más que añadir".



En su cuenta de Twitter, Teresa Berástegui ha publicado este martes este mensaje: "Hoy he solicitado mi baja como militante de Cs y renunciado a mi cargo en el Parlamento de Canarias para afrontar una nueva etapa profesional. Han sido 5 años de intenso trabajo en los que he tenido la suerte de conocer a grandes personas a quienes les deseo todo lo mejor. Gracias".

Hoy he solicitado mi baja como militante de Cs y renunciado a mi cargo en el Parlamento de Canarias para afrontar una nueva etapa profesional.Han sido 5 años de intenso trabajo en los que he tenido la suerte de conocer a grandes personas a quienes les deseo todo lo mejor. Gracias — Teresa Berástegui Guigou (@TereBerastegui) May 25, 2020