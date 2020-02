Vox acusa de "falsedades" las irregularidades denunciadas por la candidatura del canario Carmelo González

Vox ha desmentido este martes las irregularidades en las elecciones internas denunciadas por la candidatura de Carmelo González, que ha anunciado un recurso ante el Comité Electoral exigiendo la repetición del proceso en el que Santiago Abascal ha sido proclamado candidato electo.



En un comunicado, el partido de Abascal ha arremetido contra el escrito hecho público por VoxHabla, la candidatura encabezada por González, por estar "plagado de falsedades y graves acusaciones", al tiempo que ha asegurado que el actual líder del partido sí que reunió "con creces" los avales exigidos para poder presentarse.



Según VoxHabla, las elecciones al Comité Ejecutivo Nacional (CEN), máximo órgano de dirección de partido, han estado "envueltas en la más profunda opacidad y desprecio de las normas de funcionamiento interno y de la Ley Orgánica de Partidos".



Una acusación de la "candidatura fallida" que niega Vox, que asegura que "no es cierto que se hayan incumplido los plazos", como dice la lista alternativa.



Subraya que el CEN convocó la Asamblea el 6 de febrero y estableció que el día 12 se debían convocar elecciones, lo que se comunicó el mismo día 6 a los afilados



El Comité Electoral (CEL) también se constituyó "en plazo y forma" el día 13, con también comunicación a todos los afiliados ese mismo día.



El partido destaca en la nota que los estatutos establecen un plazo máximo de 25 días para la celebración de elecciones tras su convocatoria y éstas fueron convocadas el 12 de febrero para el 7 de marzo, "lo que suponen 24 días y cumple el plazo establecido por los estatutos de Vox".



Además recalca que "no existen incompatibilidades entre los miembros de la candidatura del CEN y los cargos que ocupan en la estructura del partido", puesto que la elección afecta a los doce miembros del Comité Ejecutivo, entre los que no se encuentran ni Marta Castro ni Juan Cremades.



También asegura que es falso que se haya difundido un correo desde Vox apoyando la candidatura de Abascal y que todos los correos enviados eran informativos sobre el sistema de avales y el número necesario para poder presentarse, un total de 4.941 (el 10 por ciento de la afiliación).



Para Vox, la candidatura de González intenta "sembrar dudas sobre la recogida de avales y recepción de la documentación de los candidatos", pero defiende que el Comité Electoral ha cumplido con su labor de vigilancia de todo el proceso.