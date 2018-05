La diputada del PSOE Carla Antonelli: "No se sostiene que la transexualidad se considere una patología"

La activista y diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli, ha dicho este jueves que no se sostiene que en la actualidad la transexualidad se siga considerando una patología, ni que los menores transexuales no sean reconocidos por ley.



La tinerfeña Carla Antonelli se ha expresado de este modo en una rueda de prensa con motivo de la propuesta del PSOE de reformar la ley de no discriminación de género y derechos de transexuales e intersexuales, aprobada en 2014.



La ley aprobada en el Parlamento de Canarias fue de consenso, y si en ella se recogieron aspectos como considerar la transexualidad como una patología se debió a que algunos padres y madres de menores transexuales preferían eso a nada dado que era posible que algún partido impidiese su aprobación, ha explicado Carla Antonelli.



Así, se prefirió una ley de mínimos, ha indicado la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, quien ha añadido que ya no se sostiene que los menores no estén incluidos en la ley ni que la ley considere una patología médica la transexualidad.



La presencia de Carla Antonelli se debe a que la propuesta de reforma se basa en la ley aprobada en la Asamblea de Madrid y que el PP "se niega a cumplir", ha denunciado la diputada.



Carla Antonelli ha comentado que se ha la paradoja de que la ley aprobada en la Asamblea de Madrid no se cumple en esa comunidad autónoma pero sí en otras, y así en Valencia se dan los protocolos a a la identidad de género previstos en la ley madrileña, y en Canarias se entrega la tarjeta sanitaria a los menores transexuales aunque no hayan cambiado la documentación.



La diputada socialista ha insistido en que lo importante es que no sea preciso un diagnóstico médico para reconocer los derechos de las personas transexuales que, ha destacado, "estamos hartas de que siempre se nos juzgue y preconsidere".



Carla Antonelli ha manifestado que da la impresión de que hay un prejuicio acerca de si las personas transexuales están locas, y también se ha referido a que es una "aberración" operar a recién nacido intersexuales (hemafroditas), excepto si hay riesgo para la salud.



Lo que se pretende es que cuando alguien nace con dos sexos se posponga la operación hasta que esa persona decida, ya que en la actualidad, ha dicho Carla Antonelli, en EEUU hay asociaciones de personas adultas que reclaman porque en su momento fueron intervenidas con lo que no les correspondía.



La portavoz del grupo Socialista en el Parlamento canario, Dolores Corujo, ha recordado que ahora se negocia la modificación de la ley aprobada en 2014 de no discriminación de género y derechos de transexuales e intersexuales, ya que faltan aspectos que en su momento no incorporaron al texto.



Dolores Corujo ha reiterado que es preciso que se facilite la identidad de género en cualquier trámite administrativo y, en el ámbito quirúrgico prohibir las operaciones de los genitales de recién nacidos.



También es preciso regular la situación de mujeres transexuales víctimas de violencia machista, ya que en la actualidad tienen problemas para recibir atención porque no tienen reconocida su identidad.



La secretaria regional de Políticas Sociales, Elena Máñez, ha indicado que en la ley actual no se recoge de manera suficiente la no patologización de las personas transexuales, y ha añadido que mientras siga considerándose una patología no se reconocerán de manera plena sus derechos.