El alcalde de Telde asegura que "no tiene información" sobre la acogida de menores migrantes

El alcalde de Telde, Héctor Suárez, ha declarado este viernes que está "sorprendido" con el procedimiento del Gobierno de Canarias para la acogida de migrantes que coloca a Telde como uno de los municipios receptores, algo de lo que "no tiene información". Como ha señalado, "no sabemos cómo se va a desarrollar esa acogida" en el municipio, y está "a la espera" de tener más datos. Aunque desde el Gobierno de Canarias aseguraron que se comunicarían con el grupo de Gobierno este viernes, pero "aún no tenemos conocimiento de esta iniciativa".

Suárez ha informado de que tuvieron conocimiento de que Telde acogería a migrantes "por una nota de prensa del Gobierno de Canarias", por lo que está "a la espera" de que se confirme. Para Telde, es "una problemática muy importante que hay que abordar entre todos de forma coordinada", porque "no se puede estar de espaldas a las instituciones que van a recibir a esas personas", menores no acompañados o a la espera de pruebas previsiblemente. Estas cuestiones "se deben abordar de forma integral y con seriedad", ha dicho, y esta "ausencia de rigor", espera que "pueda corregirse en los próximos días".

Según el regidor, "Telde no tiene espacio municipal", por lo que esta acogida "no puede ser en un espacio público". Como ha indicado, "puede ser un equipamiento de otra institución o que cuente con algún espacio del municipio, público o privado" para este servicio. Actualmente "el Ayuntamiento de Telde no dispone de espacio para atender con dignidad a 40 personas desde el punto de vista público".

Por su parte, el alcalde de Tejeda, Francisco Perera, ha declarado que "las gestiones para acoger a migrantes" con el Gobierno de Canarias comenzaron en diciembre y que está previsto "acondicionar el albergue, con capacidad para en torno a 30 personas".

Este espacio, "se necesitaba para las fiestas del Almendro en Flor", pero una vez concluido el evento "puede usarse para este fin", ya que cuenta con camas, baños, cocina, comedores, dos aulas dormitorios, e incluso canchas deportivas, calefacción y aire acondicionado.