Ana Oramas (CC), sobre la votación de la reforma laboral: “Ha sido un espectáculo lamentable de un lado y del otro”

La diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, ha dicho que lo ocurrido este jueves en el Congreso de los Diputados durante la aprobación de la reforma laboral “ha sido un espectáculo lamentable, de jaleos y pataletas en los dos sectores, cuando pensaban que habían ganado uno y otro”.

Según Ana Oramas, en el Parlamento debe actuarse siempre “con serenidad, ya que estamos representando a los votantes, y hay que respetar la imagen de la Cámara”, y ha señalado que lo ocurrido “fue peor de lo que vieron los ciudadanos”.

“Ustedes no oyeron la palabra tongo, entre otros improperios, y no oyeron las patadas en el suelo ni los manotazos en los escaños”, ha comentado la parlamentaria de Coalición Canarias.

Ana Oramas ha explicado que ella en sus intervenciones ha sido muy dura con los partidos políticos pero "nunca" ha recurrido a la descalificación personal.

“No se es más duro en oposición ni gobierno con esos insultos, eran mucho más duros Rubalcaba o Sáenz de Santamaría sin necesidad de faltar al respeto”, ha expresado.

Oramas, diputada desde 2007, ha explicado que el reglamento de la Cámara en el voto telemático no presencial exige que los letrados lo ratifiquen mediante llamada telefónica, pero durante la pandemia esta verificación no fue aplicada debido al alto volumen de votos telemáticos emitidos.

“Aunque todos aceptamos, de facto, que no se hicieran estas verificaciones para facilitar el voto telemático en la pandemia, el reglamento ante un tribunal no sabemos cómo será interpretado”, ha señalado. Sin embargo, hay que señalar que aunque se produjera la verificación telefónica, cosa que hace dos años que no se hace, esto solo sirve para comprobar el sentido del voto y nunca para cambiarlo en caso de error.

Ana Oramas ha reconocido que casos de errores en el voto telemático “han habido muchísimos, y Mariano Rajoy o Pedro Sánchez son ejemplos de ello, y cuando uno se equivoca en votar, no se corrige ni se repite la votación” a lo que ha añadido, “eso está clarísimo en el reglamento.”