Ángel Víctor Torres acusa al Gobierno de CC-PP de “conseguir muchos votos” con la “mentira” de bajar el IGIC

El líder de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, ha acusado este martes al Gobierno de CC-PP de “conseguir muchos votos” con la “mentira” de bajar el IGIC, una medida con la que los socialistas se mostraron en contra pero con la que esos dos partidos hicieron campaña electoral.

“Son ellos los que tienen que dar explicaciones, no los socialistas, porque nosotros dijimos que no se debía bajar el IGIC pero ellos consiguieron muchos votos con una mentira que finalmente se termina consolidando que en que no baja el IGIC y son cuentas que no tienen un equilibrio en el crecimiento”, ha dicho.

Torres califica los presupuestos presentados este martes en el Parlamento de Canarias como un “fraude” con los votantes de esos partidos. Además, apunta que estas cuentas “no cumplen” con la Ley de Servicios Sociales o la de Cultura, no cumple con el 5% del PIB en Educación y tampoco con la financiación que debían tener las universidades públicas canarias, entre otras cuestiones.

“Ya habrá más aspectos que analizar”, dijo el expresidente del Gobierno en Fuerteventura, donde también ha asegurado que son unas cuentas que “no dan apoyo al sector primario” y que tanto Fuerteventura como toda Canarias “necesita en estos momentos difíciles por lo que está ocurriendo en Ucrania y Oriente Próximo”.