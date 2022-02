El senador del PP Asier Antona solicita que se traten las migraciones hacia Canarias en la Conferencia de Presidentes que se celebrará en La Palma

El senador autonómico y portavoz adjunto del Grupo Popular, Asier Antona, ha solicitado que se trate de manera urgente el grave problema migratorio que atraviesa Canarias, en la Conferencia de Presidentes que se celebrará en La Palma el próximo viernes 25 de febrero.

Antona explica que según recoge el informe quincenal sobre inmigración irregular que realiza el Ministerio del Interior, el mes de enero ha terminado con la llegada de 3.194 migrantes, “lo que supone 1.177 personas más que en enero de 2021. Por lo que no entendemos que el Gobierno de España siga mirando a otro lado, ante este drama humanitario que se ha acentuado aún más durante los últimos años en las Islas”, señala.

El portavoz lamenta la ausencia de política migratoria por parte del Ejecutivo Central, “así como las contradicciones a las que nos tienen acostumbrados los Ministros acerca de este asunto, porque está claro que no hay una posición unánime ni clara dentro del propio Consejo de Ministros”, asegura. Por todo ello, propone que “se ponga sobre la mesa este tema, y que se pivote sobre varias premisas como son: la política humanitaria, inexistente hasta el momento; la política diplomática, con los principales países de los que provienen los migrantes; una política de vigilancia y control de las frontera, no solo con nuestros recursos sino también con los de los de Europea como es el Frontex, con el que que no existe una colaboración eficaz para el control y seguridad de las fronteras”, asegura.

Asimismo, también se ha referido al grave problema de los menores migrantes no acompañados que llegan hasta nuestras costas, “porque tal y como ha reconocido el ejecutivo Regional este sistema está colapsado ante el elevado número de menores, casi 2.800, llegados durante los últimos años al archipiélago. Por lo que es primordial que Sánchez y sus socios de gobierno tomen, de una vez por todas, las decisiones que hagan falta para ofrecer una solución a estas personas que se están jugando la vida por obtener un futuro mejor. No podemos volver a permitirnos que suceda lo que pasó el año pasado en el muelle de Arguineguín”, asegura.

El senador también se ha referido a la reconstrucción de La Palma y no ha dudado en señalar que “es necesario que se utilicen y se pongan a disposición de los palmeros todos los recursos comprometidos por parte de todas las administraciones competentes, porque ahora más que nunca debemos trabajar de la mano con los agentes económicos y sociales para hacer frente a los retos que tiene que hacer frente la Isla, principalmente el Valle de Aridane, el más perjudicado como consecuencia de la erupción”, afirma.

Por último, el Antona pide al Gobierno de España que aproveche esta oportunidad, “para escuchar y ofrecer soluciones a los graves problemas a los que está teniendo que hacer frente el archipiélago”.