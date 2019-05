Antonio Morales (NC) hablará con "todos" para buscar "un gobierno mayoritario de progreso"

El presidente electo del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), ha reiterado este miércoles su intención de "hablar con todos los partidos" y buscar "un gobierno mayoritario de progreso" para la administración insular.



Morales ha estimado que solo así "se dará respuesta a lo que ha planteado la ciudadanía en las urnas" este 26 de mayo.



"Intentaremos que durante la próxima semana se abran las mesas de diálogo para empezar a hablar con las distintas organizaciones y partidos", ha anunciado Morales, que ha resultado reelegido presidente en los recientes comicios al obtener la candidatura que encabezaba ocho consejeros, uno menos que en 2015.



El líder de Roque Aguayro ha declinado valorar los posibles pactos que podrían darse en la corporación insular y ha señalado que prefiere "esperar a ver qué sucede en las próximas semanas".



Con respecto al balance negativo que hace la oposición del equipo de gobierno que ha presidido en la última legislatura en el Cabildo grancanarioa, Morales ha considerado que los grupos que la conforman "no saben perder y no aceptan los resultados, lo que es muy poco democrático".



"Los ciudadanos han pensado y decidido otra cosa", ha añadido.



Antonio Morales ha insistido en que, por el momento, sólo ha escuchado opiniones en los distintos medios de comunicación y que, a nivel personal, no ha ido más allá de decir que "defiende un pacto de progreso".



"Intentaré sentarme con todos y acatar la voluntad de la ciudadanía de Gran Canaria", ha recalcado el presidente electo, quien ha reconocido que "hay un voto mayoritario a dos opciones de progreso" y considerado que, de darse un pacto, éste debe ser "progresista para dar respuesta a lo que se ha planteado en las urnas".