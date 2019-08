Las obras del aparcamiento de San Mateo vuelven a prorrogarse, ahora hasta 2020

El aparcamiento de San Mateo, la obra a la que el municipio destinó los Fondos de Desarrollo de Canarias (Fdcan) tampoco va a estar lista este 2019. El grupo de gobierno municipal ha acordado prorrogar la obra once meses más, con lo cual no estará finalizada hasta, al menos 2020.

Alternativa por San Mateo denuncia que estas obras debían haberse finalizado en enero de este año, pero además se queja de que el alcalde "se ha fabricado una ordenanza a la medida" para intentar legalizar la tercera planta subterránea de los aparcamientos que se están construyendo en la antigua Plaza del Pueblo.

"Esta ilegal tercera planta no contemplada en el proyecto inicial, nace de la reforma de dicho proyecto que cambia el volumen geométrico de la obra pasando de dos a tres plantas bajo rasante, algo que las normas urbanísticas vigentes en San Mateo, que no tiene su Plan General aprobado, no permiten", señala el partido.

Para la concejala de ASM-NC Toñi Sosa: "Estamos ante un hecho muy grave, pues se trataría de una legalización encubierta al estar esta tercera planta fuera de ordenación". Además, recuerda que a ello se le suma esta nueva prórroga.

"Estamos ante los resultados de la nefasta gestión del alcalde que no es capaz de acabar ni una sola obra en plazo y forma, lo que significa más engaños, más molestias y más perjuicios para la maltratada economía veguera y para todos los vecinos y vecinas de Vega de San Mateo", denuncia la formación.

Los problemas para construir la obra según lo previsto inicialmente no es lo único que ha generado polémica en el municipio. Esta construcción también ha generado numerosas críticas al alcalde ya que el pasado mes de noviembre se taló un árbol histórico en la superficie donde se están edificando las plazas de aparcamiento. Antonio Ortega destacó entonces que el trasplante del pino era descartado por los especialistas y que la tala se motivaba en razones de seguridad.

La obra, cuyo interés para el municipio se fundamenta en los problemas de tráfico que se generan especialmente los fines de semana por la actividad comercial vinculada al mercado agrícola, sigue así enredándose en problemas y retrasos.