ASG exige un grupo parlamentario y que "no se toque" la Ley de Islas Verdes

La diputada electa de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) Melodie Mendoza ha reiterado este lunes que su partido exigirá poder conformar un grupo parlamentario y que "no se toque" la Ley de Islas Verdes a quien quiera contar con ellos para acordar el próximo gobierno regional.



Así lo ha asegurado la diputada de la formación que dirige Casimiro Curbelo tras el encuentro que ha celebrado con el candidato del PSOE a la Presidencia del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, en el marco de la ronda negociadora que ha promovido para tratar de pactar un gobierno estable para las Islas.



Mendoza ha considerado que solo el socialista y Fernando Clavijo, de CC, son los factibles candidatos a la Presidencia del futuro Gobierno canario, de ahí que haya dado a entender que ASG apoyará a uno de los dos.



Preguntada por la situación judicial del candidato de CC, Mendoza ha dicho que ASG cree en la presunción de inocencia de Clavijo y que "nunca ha jugado a ser juez".



Para que la formación gomera llegue a un acuerdo de gobernabilidad para Canarias tendrán que garantizarse las dos cuestiones que cree irrenunciables, aunque también influirán las "sintonías" que tenga con unas formaciones u otras, ha dicho la parlamentaria.



En cualquier caso, Mendoza ha recalcado que la de este lunes ha sido una primera ronda de contactos, a los que seguirán otros, y ha asegurado que no hay un pacto cerrado por ASG con ninguna formación política y que "formar parte del Gobierno no es decisivo" para su partido.



Mendoza ha negado que ASG vete a Podemos, si bien ha afirmado que a su partido no le gustaría apoyar a un gobierno que integre a la formación morada, aunque luego ha estimado que todos los partidos están abocados a entenderse.



La diputada electa de ASG ha dicho que su partido trata de llegar a acuerdos en los que todos habrán de ceder en favor del interés de todos los canarios y ha recalcado que su voluntad es la de aportar estabilidad al Gobierno regional, como ha hecho "todos estos años".