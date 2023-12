El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria rechaza un debate sobre la Ley de la Amnistía propuesto por el PP

El grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha llevado a pleno el debate sobre la Ley de Amnistía, que ha sido rechazado con 15 votos en contra.

Como ha explicado en el plenario la portavoz popular, Jimena Delgado, el grupo pide el apoyo de la sala para la “adopción de acuerdos” como el “manifestar su compromiso firme a la adhesión a la Constitución española de 1978”, que “no divide sino que une en torno a un proyecto común”, y “sumarse a la denuncia de todas las asociaciones jueces, de que la amnistía pone en riesgo la quiebra de la separación de poderes”.

El PP ha manifestado su “rechazo a la concesión de privilegios económicos o fiscales a comunidades autónomas” y ha expresado su “repulsa a cualquier ley de amnistía contra el derecho de igualdad y también cualquier referéndum de autodeterminación en cualquier territorio”.

Ante el rechazo de los grupos, con 15 votos en contra de los 27 presentes, Jimena Delgado ha reivindicado que “tiene todo el sentido defender la constitución, porque es defender España, Canarias y Las Palmas de Gran Canaria”, manifestando que aunque “no tengamos éxito defenderemos la igualdad, libertad y daremos voz a las multitudinarias manifestaciones reflejan que Sánchez no cuenta con el apoyo de los ciudadanos para hacer lo que está haciendo”.

En nombre del grupo municipal de Vox, Clotilde Sánchez, ha denunciado que la Ley de Amnistía tiene “el propósito claro de beneficiar a los independentistas, al intentar aplicar el borrón y cuenta nueva como si no existiesen los delitos”,lo que a su juicio “entra en conflicto con los derechos constitucionales”.

Una ley que no es competencia municipal

En nombre de Unidas Sí Podemos, Gemma Martínez, ha expresado su rechazo ante la propuesta del PP, porque ha considerado “una falta de respeto” convocar un pleno para un asunto que no es competencia municipal.

Además, ha criticado a los populares el “hablar de defender la igualdad entre españoles” cuando “han votado en contra de la ley del matrimonio igualitario, la ley trans, de salud sexual y reproductiva, la ley de vivienda o la reforma laboral”, por lo que considera que no están legitimados “para dar lecciones e igualdad”.

En nombre de Nueva Canarias, Pedro Quevedo ha señalado que el PP “ha perdido la legitimidad para invocar qué es o no es constitucional”, porque “la constitucionalidad no la mide un partido político” y “hacer interpretaciones de una ley no nata, es saltarse la separación de poderes y la legitimidad democrática”.

“Cuando proponen ustedes, está bien; cuando no, está mal”, ha denunciado Quevedo.

En nombre del Partido Socialista, Josué Íñiguez, ha destacado que el PP tiene “memoria selectiva” y ha recordado que el Parlamento esta tarde “tratará de encontrarse en un país con diferencias” porque mientras el PP “vuelve a las andadas y la confrontación ciudadana y la alarma social, buscando enfrentar a los españoles”, el PSOE trata de abordar “un conflicto político en Cataluña al acudir a la política, desde el debate y dialogo en el Congreso de los Diputados”.

Este debate, ha dicho Íñiguez, “nada va a mejorar la vida de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria”, porque el PP ha propuesto este debate porque “carece de alternativas para reparar la fractura entre España y Cataluña”.

La alcaldesa, Carolina Darias, ha intervenido en el pleno con un bando municipal “por la convivencia”, defendiendo que Las Palmas de Gran Canaria “es una ciudad abierta, cosmopolita, plural, diversa y respetuosa con la gente”.

En este bando, que también ha sido compartido en redes sociales, ha mostrado “firmeza en la defensa de la convivencia” que es “nuestro compromiso”, ha explicado.