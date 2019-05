CC solo descarta a Podemos para negociar el próximo Gobierno de Canarias

Coalición Canaria (CC) solo descarta a Podemos para negociar la configuración del próximo Gobierno de Canarias. Así lo ha afirmado este lunes el secretario general de la formación nacionalista, José Miguel Barragán, tras la reunión del Comité Permanente Nacional de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario.

La reunión, que se ha celebrado en Santa Cruz de Tenerife, ha servido para analizar el resultado de las elecciones autonómicas, insulares y locales celebradas este domingo 26 mayo y en las que ha resultado ganador el PSOE, con Ángel Víctor Torres como candidato a la Presidencia regional.

Barragán explicó que se está en una primera fase en la que están abiertas todas las negociaciones, pero señaló que sería inútil conversar con Podemos, cuando esta formación ya ha dicho que no hablará con CC.



El dirigente de CC-PNC señaló que "el bloque autodenominado de izquierdas que quería echar a CC" no ha tenido suficiente número de escaños para ello (36 para la mayoría absoluta en las Islas), e insistió en que lo que quiere Coalición Canaria es dar "estabilidad" a la Comunidad Autónoma.



Aseguró que no hay relación alguna entre lo que pueda suceder en las Cortes con el posible apoyo de las diputadas de CC al PSOE y lo que suceda en Canarias.



Barragán reconoció que no ha recibido ninguna llamada del secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia, Ángel Víctor Torres, a quien anoche, agregó, llamó para felicitarle y decirle que "nosotros también vamos a iniciar conversaciones".



José Miguel Barragán declaró que si otros partidos anteponen el cambio a la estabilidad no pensarán en CC, ya que esta formación apuesta por la segunda de las opciones.



Sobre las soluciones que desde el PSOE se han propuesto sobre la imputación del presidente Fernando Clavijo en el caso Grúas, por el que el presidente canario está imputado por tres delitos, Barragán insistió en que está en juego la estabilidad y agregó que su partido dialogará y verá "si hay líneas rojas insalvables".



El secretario general de CC explicó que a veces hay instituciones vinculadas, pero que no hay mandato específico alguno para cabildos y ayuntamientos, ya que se ha encomendado a los secretarios insulares para que inicien las conversaciones que consideren convenientes para dar estabilidad en las corporaciones en las que no hay mayoría absoluta.



"Se trata de dar tranquilidad a los ciudadanos", afirmó José Miguel Barragán, quien mostró la satisfacción del comité permanente por los resultados electorales obtenidos el domingo ya que, entre otras cuestiones, se ha roto la tendencia de perder votos que se había iniciado en 2015.



En la reunión de hoy también ha participado Unidos por Gran Canaria y durante el encuentro no se ha hecho un análisis profundo de los resultados, ya que eso se abordará el próximo sábado en una sesión del Consejo Nacional de CC, que dará una visión más general de las elecciones.



Barragán señaló que hoy se ha dejado claro que hay que diferenciar las negociaciones de cabildos y ayuntamientos de las de la Comunidad Autónoma, por lo que descartó que vaya a haber pactos en cascada.



Para concluir, Barragán apuntó que CC sigue creyendo que "no hacía falta una lista autonómica" ya que "no era preciso" aumentar el número de diputados en el Parlamento regional.