Clavijo pide al ministro de Fomento que la bonificación del 75% entre en vigor en una semana

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, propondrá al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que el próximo Consejo de Ministros apruebe un real decreto ley para que la entrada en vigor de la bonificación del 75% a los viajes de los residentes a la Península se aplique dentro de una semana.



La bonificación del 75% del precio de los billetes de avión y de barco entre Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y la península para las personas que residen en esos territorios no se ha aplicado nada más aprobarse los presupuestos del Estado debido a que la enmienda por la que se incluyó tenía incorrecciones.



El Consejo de Ministros está previsto que se reúna el próximo viernes y si ese día se aprueba un real decreto ley al día siguiente podría aplicarse, ha indicado este sábado el presidente del ejecutivo canario, quien ha transmitido la propuesta al ministro en conversación telefónica.



La aplicación de un real decreto ley para esta cuestión se haría en aplicación del artículo 86 de la Constitución, ha manifestado Fernando Clavijo, quien ha añadido que espera que el Gobierno de España sea sensible y demuestre su compromiso con el archipiélago canario.



La negociación de esta cuestión se lleva a cabo en coordinación con la presidenta de Baleares, Francina Armengol, ha recordado el presidente canario, quien ha comentado que si el ejecutivo central no considera la propuesta del real decreto ley los abogados del Estado tendrán que dar argumentos legales para su oposición.



Ha recordado Fernando Clavijo que se ha aprobado la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 de la que saldría el dinero para esta bonificación, y las partidas económicas también están disponibles, por lo que espera que el ejecutivo español reconozca la situación y el viernes apruebe el real decreto ley.