El Cabildo de Gran Canaria exige respeto a la insularidad en la elección de las sedes del Mundial 2030 de Fútbol

Antonio Morales, presidente del Gobierno insular, dejó hoy muy clara “la apuesta firme y decidida” del Cabildo de Gran Canaria para convertirse en una sede del próximo Mundial de Fútbol 2030 y exigió a la Federación Española de Fútbol y al Gobierno estatal “evaluaciones técnicas transparentes, solventes y rigurosas, respeto a la Isla y al hecho insular, descentralización de las sedes del Mundial y honradez e imparcialidad en la decisión” que se adopte acerca de la ubicación de esas sedes, ante las filtraciones que señalan que Portugal, organizadora del evento junto a España y Marruecos, plantea objeciones a que los territorios insulares estén presentes en este campeonato.

En una comparecencia en la que estuvo acompañado por Aridany Romero, consejero insular de Deportes, el presidente Morales manifestó que las filtraciones de esas presuntas trabas preocupan al Cabildo y que, de ser ciertas e impedir que Gran Canaria se convierta en sede del Mundial, “se produciría una agresión y un desprecio inaceptable e inasumible hacia la Isla”, aseveró. “Un rechazo de nuestra candidatura, una decisión contraria a la que entendemos que en derecho nos corresponde, supondría una auténtica agresión a esta Isla y a los intereses de Canarias y de Gran Canaria, de la que serían responsables la Federación y el Gobierno que no pueda defender que un territorio como este tiene el mismo derecho que un territorio peninsular a organizar un campeonato de estas características”, sentenció.

En este escenario, hizo hincapié en la necesidad de volver a hacer patente la posición unánime y firme de la mayoría política, social y económica de Gran Canaria de apostar para que la Isla se convierta en una sede de este evento. “La insularidad no puede ser un motivo de rechazo y aislamiento político, porque aquí las condiciones técnicas son las mejores; porque más lejos están Uruguay, Paraguay, Argentina o sedes de Portugal y Marruecos; porque no hay ningún territorio con una vocación de tricontinentalidad como Canarias, como Gran Canaria”, argumentó. “Y porque tenemos un proyecto sólido, riguroso y solvente, que entendemos que no puede ser rechazado por decisiones en las que primen compensaciones políticas o arbitrariedades territoriales”.

El líder del Gobierno insular recordó cómo, desde el mismo momento en que se inició el proceso para seleccionar los territorios y los recintos deportivos capaces de albergar una sede del Mundial, Gran Canaria dio un paso firme para presentar su candidatura, con el apoyo de todos los grupos políticos del Cabildo, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de la Unión Deportiva Las Palmas y de la Federación de Fútbol.

Con ese empuje, se creó la mesa de trabajo de la que emanó lo que Morales calificó como “una candidatura potente”. Una propuesta que, tal y como puso de relieve, está avalada por la voluntad del Cabildo de terminar el estadio, para el que ya se ha establecido el presupuesto y se va a diseñar un calendario plurianual para las obras; así como por una documentación técnica “que echamos de menos en otras candidaturas”; por una planta hotelera que no tiene ninguno de los territorios que se presentan; por unas comunicaciones marítimas y aéreas, que convierten la Isla en una de las capitales del Estado con mayor conectividad, con un aeropuerto que es el tercero del país y uno de los más concurridos de Europa; por un sistema sanitario público y privado de referencia, y por una red viaria y unos servicios de transporte público capaces de acoger un evento de estas características.

“Siempre se nos dijo que estábamos entre las siete u ocho primeras candidaturas”, subrayó Morales. “Siempre hemos trabajado conociendo que Gran Canaria dispone de las condiciones adecuadas y de que, según los criterios establecidos por la organización, estamos en posiciones de salida”. Por eso, incidió en que las trabas que se atribuyen a Portugal y que cuestionan la presencia de Gran Canaria han generado inquietud. “No tenemos conocimiento oficial de que eso sea así, pero sí aparecen filtraciones que nos llegan a preocupar”, concluyó.

Romero, por su parte, abundó en los argumentos expuestos por el presidente insular e insistió en destacar la solvencia del proyecto y de la Isla, que posee unas condiciones que sobresalen con respecto a las candidaturas de otras zonas del país y de las principales capitales europeas cercanas, tanto en el terreno de la planta alojativa como en el de la conectividad. “La lejanía ya no es excusa”, enfatizó. “El mejor relato de unión entre Europa, América y África es la isla de Gran Canaria”.

El consejero de Deportes se refirió, asimismo, a la relevancia y la madurez del proyecto técnico presentado por el Cabildo, que está prácticamente culminado y en el que todo el equipo del Instituto Insular de Deportes ya lleva casi un año trabajando, para realizar los cambios de acuerdo con las consideraciones técnicas que les hacen. De hecho, tanto es así que aseguró que, mientras la FIFA reclama que las instalaciones estén listas en 2029, el compromiso del Cabildo de Gran Canaria es tenerlas culminadas durante 2027.

“Y esto tiene que ver con todas las cualidades y los elementos positivos que gravitan en torno a nuestra candidatura”, recalcó Romero, que puso como ejemplo de ello el hecho de que el Gobierno de la Isla va a financiar esta obra, con 78 millones de euros (realización del ‘anillo’ de cubierta, culminación de estructuras del estadio, reconversión de un ala para albergar los medios de comunicación, disponer de 10.000 plazas de aparcamientos…), frente a los frente a los bloqueos políticos que presentan otras ciudades de España acerca de este asunto. Un contexto favorable en el que también destacó el compromiso de toda la sociedad civil grancanaria con el proyecto, y que le llevó a concluir que, “obviando Madrid, Barcelona y San Mamés, creo que muy pocas ciudades están al nivel de la solvencia técnica y deportiva que tiene la propuesta de Gran Canaria”.