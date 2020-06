Canarias está preparada para un posible rebrote, según Torres

El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este lunes que Canarias está preparada para un hipotético rebrote del COVID-19, no obstante, se ha reafirmado en la importancia de que se realicen test PCR en origen y en destino que permitan garantizar la seguridad, tanto de la población canaria como de los turistas.



En declaraciones a los medios, Torres ha asegurado que los test en origen suponen la “solución idónea” para poder tener un avión con “garantías de seguridad máximas”, de ahí que el Ejecutivo autonómico continúe tratando de alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Sanidad para poder realizarlos en los aeropuertos canarios.



A este respecto, el presidente del gobierno regional ha asegurado que Canarias está preparada para hacer frente a un hipotético rebrote del coronavirus.



En este sentido, aunque Torres no cree que las islas vuelvan a experimentar unas circunstancias “como las vividas”, ha apelado a la responsabilidad individual y al cumplimiento de las normas higiénicas y sanitarias. “No nos olvidemos de lo mal que lo hemos pasado durante el confinamiento”, ha añadido.



Torres ha insistido, además, en que 2021 será un año “aún más complicado” que 2020, aunque también se mostrado optimista, pues la autorización del Gobierno central para hacer uso del superávit supone no solo “un gran paso”, sino un primer paso para conseguir otras cuestiones, como el endeudamiento.

