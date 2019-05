Los candidatos a la Presidencia coinciden en la "falta de compromiso de Clavijo en la lucha contra una amenaza climática real"

Los candidatos y candidatas a la Presidencia del Gobierno de Canarias coinciden en que el boicot del presidente, Fernando Clavijo, a la instalación en Gran Canaria del primer centro contra el cambio climático de España respaldado por la ONU es una "muestra más de su falta de compromiso en una lucha contra una amenaza real".

Román Rodríguez, candidato de Nueva Canarias, considera que las cartas enviadas por el presidente y candidato de Coalición Canaria "retratan cómo Clavijo solo vela por los intereses de los poderosos" y muestran la nula importancia que le ha dado durante su gobierno a la emergencia climática que afecta a todo el mundo y, en especial, "a los territorios costeros como el Archipiélago canario".

Rodríguez y Ángel Víctor Torres, aspirante a la Presidencia por el PSOE, coinciden en que CC solo apoya aquellas propuestas planteadas por las administraciones donde gobiernen y rechaza y boicotea aquellas que se gestan en organismos "de otro color político".

La lucha contra el cambio climático no admite "sectarismos", señala Torres, quien lamenta que Clavijo se haya opuesto a una iniciativa referente por la isla en la que se instalaría el centro de la ONU. "Las ocho islas son merecedoras de acoger proyectos importantes", valora. Además, compromete a "trabajar de la mano de los distintos cabildos y ayuntamientos" para promover "propuestas consensuadas".

Por su parte, Román Rodríguez también asegura que si NC gobierna trabajará "sin duda" en volver a sacar adelante este proyecto y a diseñar políticas concretas contra el cambio climático, prestando atención a los millones de jóvenes de todo el mundo que salen a las calles y creando grupos de trabajo profesionales e independientes.

A Noemí Santana, candidata de Podemos, "no le sorprende nada la actitud de un presidente que ha sido denominado por Greenpeace como villano del clima". Además, rechaza que haya hecho "un paripé" en las cartas enviadas a la ONU, respaldándose en un observatorio que no ha funcionado y que no ha desarrollado sus competencias, "tal y como señaló el que fue coordinador del órgano, Ezequiel Navio", en un informe que retrató el "ninguneo" al que había sido sometido por el Gobierno y las trabas impuestas por el Ejecutivo que impidieron que desarrollara políticas concretas en materia medioambiental.

"Clavijo no hace ni deja hacer", lamenta Santana. "Adquirió el compromiso de alcanzar el 100% de energías limpias, pero sigue apostando por las energías fósiles", critica. La aspirante de la formación morada se ha comprometido a luchar por un cambio medioambiental en Canarias y ha manifestado la importancia de "echar a CC" para alcanzar una transformación favorable a la sostenibilidad.

La aspirante a la Presidencia por Ciudadanos, Vidina Espino, critica que Coalición Canaria no se ha tomado en serio el cambio climático, ni las políticas medioambientales. "La implicación ha sido cero", asevera. Espino aprueba que un organismo internacional trabaje para minimizar los impactos del cambio climático se instale en Canarias, pero insiste en que, más allá de eso, hacen falta políticas que "CC no tiene".

"Lo importante para luchar contra el cambio climático es comprometerse a contaminar menos, apostar por energías renovables, acabar con los vertidos en el mar y reducir el dióxido de carbono", propone la candidata.

Este periódico ha intentado tomar la declaración del candidato del PP, Asier Antona, pero no ha sido posible por motivos de agenda del candidato.