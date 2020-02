La candidatura alternativa a Abascal se querellará contra Vox por opacidad en el proceso de primarias

La candidatura VoxHabla, la alternativa a Santiago Abascal para liderar el partido, ha calificado este viernes de "insultante" la respuesta de la dirección al recurso que denunciaba irregularidades en las elecciones internas ya que considera que no aporta información, y ha confirmado que presentará una querella.



En un comunicado, ha recordado que el miércoles elevó un recurso ante el Comité Ejecutivo Electoral (CEL) en el que manifestó que hubo opacidad e irregularidades en el proceso para elegir la candidatura que dirigirá el partido hasta 2024, que finalmente recayó en Abascal.



En este sentido, la candidatura que encabeza Carmelo González, exresponsable de comunicación del partido en Las Palmas, ha asegurado que la contestación que ha recibido de la dirección "ni está fechada, ni firmada" y que tampoco "aporta ninguna de las informaciones solicitadas", como la identificación de los miembros del CEL, el censo interno o el número de avales que consiguió cada candidato.



Voxhabla asegura que ni su candidatura ni la de Abascal reunieron los 4.941 avales exigidos para optar a la dirección del partido y, sin embargo, Abascal fue designado esta semana para ello, mientras que la propia dirección del partido ha negado que se hayan producido irregularidades en el proceso.



La candidatura alternativa a Abascal ha afirmado que todo el proceso, así como la respuesta que han obtenido estos días tras presentar el recurso, supone "una forma de hacer las cosas totalmente despótica" y lo considera "un desprecio" a todos los militantes.



"La respuesta no hace otra cosa que confirmar las irregularidades que se han producido en todo el proceso electoral desde su inicio y la opacidad con la que se ha llevado", reitera VoxHabla en la nota.



Insiste en que la querella, que había sido anunciada en caso de que la dirección no respondiera al criterio de transparencia, se interpondrá en los juzgados en los próximos días.