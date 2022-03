Clavijo (CC) critica al Gobierno por la crisis del Sáhara y Pérez (PSOE) le recuerda sus pactos con Marruecos sobre territorio saharaui

El senador socialista Santiago Pérez y el expresidente de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria (CC), se han enzarzado este miércoles en una discusión sobre el último giro del Gobierno al apoyar la postura de Marruecos frente al Sáhara Occidental.

Clavijo (CC) monta en cólera por el rechazo a una enmienda sobre el Sáhara que intentó colar en una moción sobre migración

Saber más

En una moción presentada en el Senado para impulsar un pacto de Estado sobre migraciones y reparto de menores extranjeros no acompañados, Clavijo aprovechó la ocasión para presentar una enmienda sobre la reciente decisión del Ejecutivo con respecto al Sáhara. Sin embargo, la enmienda no fue aceptada, y el actual secretario general de CC acusó al PSOE de acercarse a la extrema derecha “por tratar de vetarlo vulnerando los acuerdos de las Naciones Unidas como un pequeño dictador que desprecia la legalidad internacional”

Por su parte, el senador del PSOE, Santiago Pérez, aclaró que su partido no vetó ninguna intervención de Clavijo, sino que fueron los servicios jurídicos de la Cámara Alta los que consideraron que la enmienda no tenía cabida en el debate. “Si hubiera sido presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias y hubiera ido a Marruecos a llegar a acuerdos con las autoridades marroquíes sobre actividades económicas que se sitúan en territorio sujeto a descolonización, consolidando por tanto el papel de Marruecos”, ha agregado Pérez, “me cuidaría de decir algunas cosas, aunque yo sé que usted en este tipo de cuestiones no tiene el menor recato”.

El senador socialista añadió que “es ese tipo de actitudes las que han ido consolidando la posición de Marruecos, la misma que temía el secretario general de la ONU, Kofi Annan, cuando dijo que la comunidad internacional se estaba acostumbrando a que este territorio esté bajo control marroquí”.

Con respecto al reciente giro en política exterior del Gobierno, Pérez considera que el Gobierno de España está siguiendo las directrices de la ONU, que son apostar por el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario, una vez que “Argelia ha dicho explícitamente que no es parte en este conflicto”. “Dejemos que [el Gobierno] se explique, reduzcamos la terminología altisonante que es la que equipara hoy a determinados personajes con la ultraderecha”.

Que Clavijo llame al PSOE extrema derecha, concluyó Pérez, “es una cosa que me produce indignación después de lo que he tenido que vivir en Canarias, que el principal censor del pluralismo informativo venga aquí ahora a hablar de extrema derecha no pensé que lo tuviera que oír a mis 67 años”.