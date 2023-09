Clavijo culpa al Gobierno anterior del aumento de la estructura directiva en el Ejecutivo canario

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que el aumento de la estructura directiva del Gobierno regional, de aproximadamente un 25% respecto al anterior, se debe a los “compromisos adquiridos por el grupo de gobierno saliente” y, también, al programa electoral con el que se presentó su partido a las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo.

Así lo ha justificado este martes en el pleno del Parlamento regional al ser preguntado por el portavoz de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, por el motivo del incremento de la estructura directiva del nuevo Gobierno. Haciendo una comparativa entre ambos gobiernos, resulta que el de Ángel Víctor Torres (que no varió su estructura en cuatro años) tenía 10 consejerías, 20 viceconsejerías, 48 direcciones generales y 91 altos cargos. El Ejecutivo de CC y PP ha elevado todas las cifras: 12 consejerías (dos más), 30 viceconsejerías (diez más), 56 direcciones generales (ocho más), 115 altos cargos (24 más) y tres organismos nuevos: una Intervención General, un Comisionado para el REF y una Agencia Canaria de Investigación.

Esto, según ha criticado la oposición en diversas ocasiones, convierte al Gobierno de CC y PP en el “más caro de la historia” en Canarias, e incumple las reiteradas peticiones hechas desde la bancada popular desde hace años de reducir la estructura gubernamental y la administración. De hecho, en 2015 el propio PP cifró en solo seis las consejerías necesarias en el Gobierno regional. Sin embargo, una vez que ha accedido a él, lo ha aumentado.

Clavijo se ha excusado afirmando que el aumento se justifica en “los acuerdos alcanzados por el gobierno saliente, que se comprometió con determinados sectores, y por supuesto al programa electoral con el que nos presentamos”. Además, afirmó que en el Pacto por la Ciencia e Innovación, que data de 2022, se cita textualmente la constitución diferenciada de una Consejería de Universidades, Investigación e Innovación. “¿Lo pensaban cumplir o era mentira cuando lo firmaron? Eso lo firmaron ustedes y nosotros estamos cumpliendo lo que ustedes firmaron porque nosotros también lo hicimos y cumplimos nuestra palabra”, dijo.

Sin embargo, desde Nueva Canarias, Luis Campos le ha recordado que el Gobierno saliente “no se comprometió a la creación de nuevas consejerías, sí, entre otras cuestiones, a alguna viceconsejería y a alguna dirección general, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de dos nuevas consejerías, de un nuevo comisionado con rango de consejero, de nueve nuevas viceconsejerías o de once direcciones generales”.

Campos apuntó que se ha producido un incremento del 25% en la nueva estructura. “El anterior Ejecutivo, para hacer las mismas funciones que este, tenía un gobierno. Ustedes necesitan de un gobierno y medio; y ese gobierno y medio no se justifica exclusivamente con estos argumentos”, concluyó.

El incremento de la estructura gubernamental que están llevando a cabo CC y PP, según cálculos del PSOE, costará a las arcas públicas alrededor de 1,5 millones de euros al año, unos seis millones en toda la legislatura. Y esto coincide con la decisión del Ejecutivo de Clavijo de dejar de ingresar aproximadamente 72 millones por el impuesto de sucesiones (18 al año), más otros 450 que se perderán si finalmente se produce la prometida rebaja del IGIC del 7 al 5%, algo que, de momento, pese a ser un compromiso electoral, no se ha concretado.

Y mientras se aumenta el gasto y se reducen los ingresos, el Gobierno de Clavijo reconoce que hay una desviación presupuestaria de unos 500 millones en la Consejería de Sanidad por el pago de salarios y el gasto farmacéutico.

