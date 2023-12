Clavijo dice ahora que ajustará el presupuesto para Cultura y la oposición le acusa de “un recorte sin precedentes”

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), se ha comprometido este lunes a “ajustar” los presupuestos destinados a Cultura a lo largo del ejercicio presupuestario en función de los proyectos y las necesidades y estableciendo un diálogo con el sector cultural.

Así lo ha manifestado en respuesta a una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), Luis Campos, sobre el recorte de 10 millones de euros en estas partidas recogidas en el Proyecto de Ley de los presupuestos canarios para 2024, tal y como ha denunciado el sector cultural y el Diputado del Común, Rafael Yanes, quien pidió una corrección de las cuentas para que estas cumplieran con la ley. Yanes puso el acento a finales de noviembre en que la Ley del Sistema Público de Cultura fue aprobada por unanimidad y afirmó que “no es aceptable que se incumpla nueve meses después, en el primer presupuesto de su aplicación”.

Luis Campos acusó al Gobierno de Canarias de hacer un recorte en materia de cultura “casi sin precedentes” y en un momento en el que los presupuestos han crecido “más que nunca” en la historia de Canarias, añadiendo que mientras el Gobierno actual recorta el presupuesto de cultura un 21%, el Pacto de las Flores asumió esta área con 31 millones en 2019 y lo entregó con 51 millones de euros, lo que supone un 70% de incremento.

Campos incidió, además, en que el Gobierno de CC y PP ha recortado el presupuesto de Cultura “sin ningún tipo de justificación” e incumpliendo con la Ley del Sistema Público de Cultura, al no llevarse a cabo el incremento del 11% en la partida de Cultura en los presupuestos entregados en el Parlamento para 2024.

En su respuesta, Fernando Clavijo afirmó que “una cosa es pintar los presupuestos y otra cosa es ejecutarlos” y añadió que la técnica presupuestaria elaborada en estos presupuestos del ejercicio 2024 “es acudir a la ejecución del mismo para ajustar la realidad a lo presupuestado”.

Clavijo también aseguró que Canarias va a tener más recursos derivados de las conclusiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró este lunes, y “a partir de ahí” se podrá “en función de los proyectos y de las necesidades, ir ajustando el presupuesto”.

También declaró que “lo irresponsable es engañar al mundo de la cultura y decir que el presupuesto es una cantidad y luego ejecutar otra” y añadió que el Instituto Canario de Desarrollo Cultural va a llegar casi a los 22 millones de euros, 700.000 euros más que en la Legislatura anterior con el Gobierno del Pacto de las Flores.

El presidente canario señaló que a lo largo del ejercicio presupuestario, con las entregas y las liquidaciones a cuenta, si hay proyectos y necesidades se articularán junto con el mundo de la cultura y “hablaremos y dialogaremos perfectamente con ellos, sin ningún tipo de estridencia, ni citas de la Guerra Mundial, ni grandilocuencias, ni cuestiones del pasado”. “Nosotros hemos venido a hacer las cosas de manera distinta”, dijo.

“No hemos venido a decir una cosa y hacer otra. No hemos venido a prometer el oro y el moro (...) Hemos venido para cambiar las cosas y hacerlas de otra manera distinta. Luego, no se preocupe y todas las sugerencias que ustedes tengan, nosotros las vamos a coger y si hay proyectos interesantes, por supuesto que tendrán la financiación. Lo que no vamos es a presupuestar una cosa que no obedece a la realidad de lo que ustedes ejecutaron”, afirmó.