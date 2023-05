Coalición Canaria congrega a 800 personas en su mitin central y dice que fueron 2.000 y que algunas se quedaron fuera

“Hemos llenado el Gran Canaria Arena”, proclamaban este domingo en las redes sociales los dirigentes de Coalición Canaria tras el mitin central de campaña celebrado el sábado en esas instalaciones deportivas de la capital de la isla. Y hasta se ofrecieron cifras oficiales por parte del Gabinete de Prensa de la organización: 2.000 personas. Pablo Rodríguez, secretario general de CC en Gran Canaria, iba todavía más lejos en su cuenta de Instagram: “Pedimos perdón a las personas que se quedaron fuera por problemas de aforo”.

Las tres afirmaciones son falsas, o al menos no son ciertas del todo. Coalición Canaria no llenó el Gran Canaria Arena, no congregó a 2.000 personas y no dejó a ninguna fuera con las ganas.

La afirmación “hemos llenado el Gran Canaria Arena” es la que intenta llevar a confusión a los receptores. Coalición Canaria no llenó el Gran Canaria Arena. Con esa descripción pretende que se crea que llenó el pabellón de los grandes fastos deportivos del Gran Canaria de baloncesto, o de exitosos conciertos musicales. O los aceptables aforos de organizaciones políticas directamente adversarias como Unidos por Gran Canaria, que sí se atrevió con la cancha deportiva con un resultado aceptable pero que no se atrevió con grandes titulares. Eso habría ocurrido si el mitin central de CC se hubiera tenido lugar en la cancha central del pabellón.

En realidad, Coalición Canaria utilizó un espacio con un aforo de unas 3.000 personas, la Sala Club, en los bajos del Gran Canaria Arena, junto al gimnasio. Y una vez allí delimitó con sus propios escenarios, paneles y gradas un espacio aún menor en el que dio cobijo a todos sus seguidores, unos 800, según las estimaciones de dos expertos en espectáculos públicos consultados por este periódico a la vista de las fotografías que distribuyó CC.

Teniendo en cuenta entonces que la Sala Club tiene un aforo posible de 3.000 personas y que allí no se congregaron más de 800, resulta imposible creer -como ha pretendido el líder de CC en Gran Canaria- que hubiera personas que se quedaran fuera.

Y eso que Coalición Canaria hizo un amplio despliegue de convocatoria para lograr que la presentación de sus candidaturas a todos los ayuntamientos, al Cabildo y al Parlamento por Gran Canaria resultara de una afluencia masiva. Se contrataron guaguas procedentes de todos los puntos de la isla, se instalaron hinchables y atracciones para los niños y niñas; se contrató una batucada, una mascota animadora un grupo de sopladores de bucios y unas cheerleaders para emular un partido de baloncesto (“Este partido lo vamos a ganar” fue el eslogan más coreado); se entregaron banderas de Canarias a los presentes, por cierto, sin las siete estrellas verdes que conforman la enseña oficial del partido, y se hizo una puesta en escena perfectamente balocentística aprovechando los éxitos recientes del Gran Canaria de baloncesto para denominar de igual manera a la lista de María Fernández al Cabildo de la isla: “Equipo Gran Canaria”.

Mientras la mayoría de los partidos políticos diseñan actos a mayor gloria del streaming, de las redes y de las conexiones en directo con los medios audiovisuales, Coalición Canaria sigue apostando por diseños tradicionales en los que el número y el tamaño, sigue siendo lo importante. Lo malo es que, cuando se difunden en las redes sociales los tamaños del acto, no se puede poner en los textos que había más gente de la que realmente había.