Coalición Canaria incorpora a su lista por Gran Canaria a la tránsfuga Vidina Espino y a la alcaldesa de Mogán, imputada en cuatro causas judiciales

Coalición Canaria ha incorporado a su lista por Gran Canaria como número 2 a la diputada tránsfuga Vidina Espino, que forma parte del Grupo Mixto tras abandonar Ciudadanos en julio de 2021, y como número 3 a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, imputada en cuatro causas judiciales. El partido ratifica este miércoles las candidaturas durante un Consejo Político presidido por el secretario de la formación en la Isla y candidato al Parlamento regional, Pablo Rodríguez.

Espino accedió al Parlamento de Canarias como cabeza de lista de Ciudadanos en las elecciones de 2019, pero dos años después comunicó su marcha ante su inminente sustitución como portavoz por el otro diputado de la formación liberal, como reconocieron entonces fuentes del partido. Desde entonces, se fue acercando cada vez más a Coalición Canaria, primero como colaboradora y ahora, según ha confirmado la propia Espino, acudirá a los comicios del 28 de mayo dentro del partido que criticó duramente en la campaña de 2019.

La hemeroteca muestra que, en la campaña de 2019 con Ciudadanos, la diputada tránsfuga defendió a capa y espada que su partido iba a “romper la burbuja política de Coalición Canaria” y “acabar con la política clientelar y de favores de CC”. En sus mítines, cantaba “adiós, Coalición” o decía que los 25 años de poder de CC en el Archipiélago han sido una “losa” para los canarios.

También cabe recordar sus entrevistas preelectorales, como la que tuvo en Antena 3, donde ejercía como periodista y presentadora de los informativos antes de entrar en la política. En Maspalomas (Gran Canaria), mientras paseaba por la arena y aparecía un chiringuito en el plano, decía que eligió ese lugar “porque Ciudadanos viene a acabar con esto, con los chiringuitos, pero no los de la playa, sino los que ha creado Coalición Canaria en 25 años de gobierno”.

🍊 @Vidinae "Llevamos 25 años de Coalición Canaria con el apoyo del bipartidismo del #PPSOE" #VamosCanarias

💪 Tenemos una gran oportunidad de coger el tren del futuro; y Canarias 🇮🇨 no estará en la cola, estará en la cabeza. pic.twitter.com/OpXp1cmzJv — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) 10 de abril de 2019

Además, la misma persona que ahora aspira a repetir otra legislatura en el Parlamento de Canarias con el partido contra el que hizo campaña, en 2019 también defendía que “la política no es una profesión”, sino “una responsabilidad que se ejerce durante un tiempo; se viene a trabajar, a aportar lo mejor de uno mismo, pero luego uno se va y vuelve a su profesión”. Y ahora aspira a repetir un asiento en la Cámara, de donde ha recibido cada año un promedio de 239.246 euros.

Apenas dos años después de ejercer como una de las primeras espadas del partido liberal en Canarias, cuando el partido estaba inmerso en desmembramientos constantes, Espino abandonó el barco, justificando su marcha porque decía que Ciudadanos había desatendido a las Islas por haber votado en el Congreso de los Diputados una resolución contraria al fuero fiscal canario, el REF.

Espino no devolvió su acta, lo que la convirtió automáticamente en tránsfuga. Y al mismo tiempo podía disfrutar de los derechos políticos y económicos que le otorgaba el reglamento del Parlamento de Canarias a los diputados o diputadas que adquieren esa posición, siempre y cuando lo hicieran desde el Grupo Mixto.

Precisamente fue esta acción lo que motivó introducir en la reforma del reglamento de la Cámara que todos los diputados tránsfugas pasen a ser no adscritos. Lo recordaba su excompañero en Ciudadanos Ricardo Fernández de la Puente el pasado martes, cuando se despidió del Parlamento regional: “Gracias a la insistencia de Ciudadanos se ha conseguido regular que quien abandone el partido por el que concurrió o es expulsado de este, si no entrega su acta será considerado tránsfuga a todos los efectos y pasará a engrosar el grupo de no adscritos”.

El propio presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, le dijo a Espino durante la última sesión del Parlamento en esta legislatura, celebrada este miércoles, que “había cubierto una página de las más tristes del parlamentarismo canario” por convertirse en tránsfuga, lo que a su juicio es “una manera de corrupción”.

Con este bagaje a sus espaldas, Espino ha defendido concurrir con CC para trabajar con el equipo de Pablo Rodríguez, pero matizando, durante una entrevista en la Cadena Ser, que aún es colaboradora y no afiliada.

Onalia Bueno, una alcaldesa multimputada

La número 3 en la lista de CC al Parlamento por Gran Canaria, Onalia Bueno, está imputada en las cuatro piezas separadas en las que se desglosó la causa original sobre la presunta trama de compra de votos en el municipio de Mogán en las elecciones de 2015 y 2019. El procedimiento original fue archivado en marzo del año pasado por la prescripción de los hechos de 2015 y por falta de pruebas en 2019.

Sin embargo, las pesquisas realizadas por la Guardia Civil en el marco de esas diligencias dieron lugar a otras cuatro líneas de investigación: un presunto amaño para favorecer a un empresario con intereses en el municipio, los sobresueldos concedidos a funcionarios afines al partido de la alcaldesa, los contratos menores adjudicados a la empresa familiar de un asesor de Urbanismo y la orden de bloquear el acceso remoto de la policía judicial a la documentación intervenida en un registro en septiembre de 2020.

Además, la regidora sureña ha declarado recientemente ante la Fiscalía en una investigación abierta a raíz de una denuncia de Podemos sobre los contratos fraccionados concedidos por el Ayuntamiento a dos empresas vinculadas con el mismo grupo de comunicación, Etiazul y 21 Bombillas, administradas por los hermanos Pedro Guerra y Gregorio Guerra. Esas sociedades recibieron en tres años más de 230.000 euros de la corporación liderada por Bueno.