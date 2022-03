Coalición Canaria pide a Vidina Espino que se afilie al partido para presentarse a las elecciones y ella no lo descarta

El secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria y diputado regional, Pablo Rodríguez, ha afirmado este viernes que le “gustaría” que la diputada tránsfuga Vidina Espino, anteriormente en Ciudadanos, continuara “colaborando” con su partido como hasta ahora, algo que Espino ha dicho no descartar.

Cuando la diputada tránsfuga de Ciudadanos Vidina Espino cantaba "adiós, Coalición" y quería "una Canarias del siglo XXI"

Saber más

En una rueda de prensa para hacer una valoración del debate del estado de la Nacionalidad, Pablo Rodríguez ha recordado la necesidad de afiliarse al partido para poder participar en el proceso de concurrencia a las listas electorales, que se conformarán entre septiembre y principios del año 2022, según ha apuntado.

“El proceso dentro de la organización es muy transparente. No hemos hablado de listas o candidaturas porque no toca. Vidina -Espino- ha mostrado su voluntad de colaborar con esta organización y en ello estamos”, ha señalado Rodríguez, si bien ha recordado que la diputada aún “no se ha afiliado a CC”, una cuestión “necesaria para ir en una lista”.

“Primero tendría que afiliarse y luego los compañeros decidir si quieren contar con ella para que vaya en una lista. Es imprescindible que ella quiera”, ha subrayado Rodríguez, que ha agregado que CC es la “casa común” de los que “defienden Canarias” y cabe “toda persona que vaya en esa línea”.

Por su parte, Espino ha aseverado que es la “primera vez” que oye a Pablo Rodríguez “hablar de listas”.

“No me considero política y aunque me gustaría poder seguir trabajando por los canarios se puede seguir trabajando desde muchos ámbitos. Pero no lo descarto. Pablo me ha tendido la mano a que colabore. Es una cuestión de futuro y ya se verá. No lo descarto, pero no es mi prioridad”, ha expresado la diputada regional.

Preguntada por si se plantea afiliarse a CC, ha expresado que viene de un proceso “difícil” y de “desencanto” con su anterior partido y ha insistido en que no descarta tanto volver a su profesión de periodista como “volver a colaborar para trabajar por los canarios”.

Debate del estado de la Nacionalidad

Por otro lado, tanto Espino como Rodríguez, acompañados de la también diputada nacionalista Beatriz Calzada, han realizado una valoración del último pleno del Parlamento y han lamentado que los partidos que apoyan al Gobierno hayan rechazado todas sus propuestas de resolución, especialmente las referidas a Gran Canaria.

A juicio de Rodríguez, el debate y el presidente fueron “autocomplacientes” y faltos de autocrítica, sin pensar en los “problemas de Canarias” ni proponer medidas para paliar, por ejemplo, el aumento de precios en el combustible o la cesta de la compra.

Espino, por su parte, ha criticado que sus propuestas referidas a Sanidad, una relativa al incremento de psicólogos en el Servicio Canario de Salud y otra sobre la incorporación de exoesqueletos a la unidad de lesionados modulares del Hospital Insular, fueran rechazadas por los partidos de gobierno.

Del mismo modo, Beatriz Calzada ha opinado que la política de movilidad del Gobierno está demasiado centrada en la descarbonización, “algo que está bien”, pero no en la necesidad de sacar vehículos de la carretera.

A su juicio, es necesario contar con un modelo de movilidad “más sostenible” y que apueste por vehículos de alta capacidad, especialmente en la GC-1, donde ha pedido un carril bus-vao y carriles reversibles, “que no suponen hacer más obras o consumir más territorio”.

Por último, los nacionalistas han lamentado el rechazo a una propuesta de resolución para dotar con 1,5 millones a la sede en Las Palmas de la Escuela de Actores, que actualmente se encuentran dando clases en un enclave cedido por el Ayuntamiento que “no reúne las condiciones”.

Asimismo, Pablo Rodríguez ha apostado por la recuperación de la bahía de El Pajar, en la zona de la cementera, que ha considerado como “una oportunidad para Gran Canaria” de recuperar un espacio deteriorado ambientalmente que puede generar oportunidades a nivel turístico.