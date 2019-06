La Junta Electoral Central desestima las reclamaciones contra el escrutinio de Mogán aunque la investigación judicial sigue abierta

La resolución de la JEC implica que la proclamación de los concejales electos el 26M no se paralizará y que la corporación constituirá su nuevo pleno este sábado La Junta Central no ha entrado a resolver el fondo de las alegaciones presentadas por NC y dice no haber recibido un escrito que debió remitirle la Provincial