La consejera de Educación emplaza a tratar el cambio en las oposiciones en la conferencia sectorial

La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, ha afirmado este martes que el número de aprobados y suspendidos en las oposiciones a docentes no es nada nuevo y ha emplazado a la conferencia sectorial prevista para el 30 de julio para abordar el cambio en el acceso a la función pública.



Soledad Monzón se ha referido a este asunto tras ser interpelada por la diputada socialista Ana González sobre el alto índice de suspensos en las oposiciones para docentes no universitarios de enseñanza secundaria, formación profesional y escuelas oficiales de idiomas.



La consejera dijo que de entrada respeta el ingente trabajo y la responsabilidad de los tribunales de las oposiciones y precisó que en la convocatoria de 2016 hubo un 18,6% de aprobados, y en la de este año en principio un 19,2 %.



Además mostró las informaciones de medios de comunicación de varias comunidades autónomas en las que se menciona el descontento por el gran número de suspendidos, y añadió que el PSOE tiene ahora la oportunidad de retomar desde el Gobierno el pacto de estado por la educación.



La diputada Ana González dijo que las oposiciones han comenzado con mal pie y dijo que no pone en tela de juicio la labor de los tribunales, que no dan explicaciones por las calificaciones otorgadas y se limitan a recoger reclamaciones y resolverlas, pero en su opinión la Consejería debería haber impulsado su coordinación y preparación.



Ana González acusó a la Consejería de Educación de agravar los problemas detectados en la convocatoria de oposiciones a Secundaria, FP y Escuelas de Idiomas con su mala organización, hasta convertir el proceso en nefasto a base de echar balones fuera.



Añadió que las oposiciones comenzaron el pasado 23 de junio y se han caracterizado por el "escasísimo" número de aspirantes en superar la primera prueba y en la “opacidad” en su desarrollo.



González señaló que desde el principio del proceso ya hubo problemas, pues no se hicieron públicos todos los criterios de calificación que emplearían los tribunales de selección para que los opositores pudieran organizarse con tiempo.



Esos criterios, indicó, "no fueron homogéneos y solo el día de la presentación fue posible conocer, de forma muy genérica, cómo se iba a calificar al aspirante al día siguiente".



La parlamentaria socialista atribuyó a la Consejería de Educación los problemas de organización "y unos tiempos que rozan la indefensión jurídica del aspirante, así como cierta arbitrariedad y múltiples cuestiones que rozan la irregularidad”.



Además subrayó que el PSOE no está de acuerdo con la opción de no cubrir todas las plazas ofertadas, decisión que a su juicio solo sirve para continuar fomentando la precariedad y la estabilidad del empleo docente al impedir el acceso a la función pública docente con plaza en propiedad en determinados colectivos.