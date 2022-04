La Consejería de Hacienda apoya gravar a las grandes empresas, pero “peleará” por excluir a Canarias

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha afirmado este martes que apoya “con entusiasmo” la propuesta de gravar con un tipo mínimo del 15% a las grandes empresas, pero peleará “por tierra, mar y aire” para que se excluya a Canarias, mientras que Coalición Canaria y Partido Popular han hablado de “acoso y derribo” al Régimen Económico y Fiscal (REF) de las islas.

El también consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos ha recibido las críticas de la oposición respecto a su “pasividad” a la hora de defender el fuero fiscal canario durante una comparecencia a petición del grupo Nacionalista Canario sobre el impacto en las islas del incremento de este impuesto a las grandes empresas.

La solicitante de la comparecencia, Rosa Dávila, ha afirmado que la preocupación crece entre empresarios, economistas y asesores fiscales porque España sigue sin defender ante Bruselas la singularidad de Canarias en este ámbito que, en el caso de las islas, afectaría a una veintena de empresas, mayoritariamente del sector turístico, que facturan más de 750 millones de euros.

No es relevante el número de empresas afectadas sino la defensa del fuero fiscal canario, ha añadido Rosa Dávila, quien ha acusado al Gobierno de España de dar un nuevo golpe al REF, y al canario, de “no echarle las suficientes horas de trabajo”, lo que llegó a ejemplificar con la frase: “Román, usted estaba pescando” cuando ya había un acuerdo en la Comisión Europea al respecto.

Román Rodríguez ha considerado un acierto el movimiento global para poner coto a la evasión fiscal, pues ha recordado que hay transnacionales que facturan 50.000 millones de euros y no pagan impuestos en donde obtienen los beneficios, pero ha defendido al mismo tiempo que Canarias debe estar excluida porque así lo avalan antecedentes legales, políticos, jurídicos y fiscales, y prueba de ello es que es el único territorio europeo sin IVA.

Y se peleará de la mano del Gobierno de España aunque, ha admitido Román Rodríguez, no está muy seguro del entusiasmo del Ejecutivo central en este ámbito, para recordar que el régimen fiscal excepcional de Canarias no implica no pagar impuestos, sino pagar menos “por justicia, para ser más iguales al continente”.

Ha recordado también que ha habido dos vetos a la directiva que tramita la Comisión Europea en este ámbito y la Presidencia francesa de turno en la UE ha considerado que no será sometida a aprobación antes de 2024.

También ha puntualizado que el Parlamento canario ya se ha pronunciado por unanimidad en contra de que no se exceptúe el régimen fiscal diferencial canario en la citada directiva, para lo que tomó de base los informes técnicos elaborados por la Consejería de Hacienda.

La diputada del grupo Mixto Vidina Espino ha advertido de que esta decisión fiscal puede afectar a miles de puestos de trabajo y a la atracción de grandes empresas a Canarias que, ha dicho, no es un paraíso fiscal, sino que tiene ventajas en este ámbito vinculadas a la creación de empleo.

Melodie Mendoza, de Agrupación Socialista Gomera, ha comentado que no es tarea fácil establecer este mínimo impositivo en toda Europa, por lo que ahora toca que Canarias no pierda las herramientas fiscales de compensación por las que ha luchado.

Por Sí Podemos Canarias, su portavoz, Manuel Marrero, ha defendido la propuesta inicial en este ámbito, que ha logrado “cierto consenso” en 135 países para que se fije un nivel mínimo de tributación a las multinacionales entre otros motivos, ha continuado, porque hay que mantener el estado de bienestar.

Luis Campos, de Nueva Canarias, ha indicado que la sorpresa es que a día de hoy el Gobierno de España no ha enviado una propuesta a la Comisión acerca de las singularidades de Canarias, aunque ha aludido también a la ventaja que supondrá la presidencia española de la UE en 2023 como un buen momento para defender las ventajas fiscales del archipiélago.

Para el diputado del PP Fernando Enseñat la realidad es que en los últimos tres años se ha producido un “acoso y derribo” al REF, ha calificado de “lamentable y vergonzosa” la pasividad de los gobiernos de España y Canarias y se ha preguntado “dónde está el nuevo secretario de Estado de Hacienda que iba a poner los temas canarios sobre la mesa”, en alusión al canario Héctor Izquierdo.

La portavoz socialista Nayra Alemán ha aseverado por el contrario que Canarias tiene fortaleza para enfrentar un cambio de paradigma fiscal a nivel global y ha dicho que “más allá de la retórica catastrofista de algunos”, no hay un cuestionamiento ni un desmantelamiento del REF “ni un malvado Pedro Sánchez” que quiera acabar con el fuero canario sobre el que hay que trabajar para hacerlo más atractivo y resiliente.