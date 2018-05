El consejero de Turismo, sobre el alquiler vacacional: "Queremos escuchar a todos pero responder solo al interés general"

El consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, ha defendido este lunes el nuevo decreto sobre el alquiler vacacional, que ha dicho se ha hecho desde el planteamiento de "escuchar a todos, pero responder solo ante el interés general".



"Y eso es lo que estamos haciendo", ha afirmado Castellano, que ha replicado así a las críticas que varias organizaciones empresariales y autoridades municipales han planteado al proyecto.



Críticas ante las cuales ha destacado que "los análisis o comentarios que se han hecho en torno al alquiler vacacional no han sorprendido" al Ejecutivo.



Puesto que en la Consejería de Turismo eran "totalmente conscientes de que en torno a ese fenómeno existen posiciones e intereses encontrados", ha explicado su titular, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas en una rueda de prensa organizada para informar de acciones promocionales que su departamento ha organizado para celebrar el Día de Canarias.



En todo caso, Castellano ha querido recordar que se trata de "un borrador, que tiene que ser sometido a exposición y audiencia pública".



No obstante, ha matizado que, "más allá de eso, una de sus características fundamentales es la convicción, el objetivo, de dotarnos de un marco flexible, que sea capaz de adaptarse a las diferentes realidades que nos encontramos en el Archipiélago" en materia de alquiler vacacional.



Una actividad que requiere de esa capacidad de adaptación de la normativa en la medida en que "se desarrolla de forma diferente entre las diferentes islas e, incluso, dentro de las islas, en los municipios, y en áreas determinadas que tienen una presión diferente desde el punto de vista alojativo turístico", ha argumentado el consejero.



Castellano ha añadido que, "si queremos dotarnos de un marco flexible, es imprescindible la participación de cabildos y ayuntamientos" en la regulación del alquiler vacacional, que es algo que, "desde luego, se va a mantener" en su futura normativa.



De hecho, la delegación en las corporaciones locales de la posibilidad de establecer excepciones a la normativa autonómica a establecer respecto a esa actividad "es uno de los ejes fundamentales del decreto" elaborado por el Gobierno para regularla, presentado días atrás, ha dicho el consejero.



No obstante, ha precisado que "aquellos ayuntamientos que no quieran asumir la responsabilidad de la adaptación de la normativa a sus entornos, lo único que tienen que hacer es mantener el marco general" establecido por el decreto regional.