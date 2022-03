La diputada autonómica de Podemos María del Río pide a la tránsfuga Meri Pita que devuelva el acta

La diputada María del Río ha defendido este lunes después de la rueda de prensa de la tránsfuga Meri Pita que debe devolver el acta para que así dé “credibilidad a su propio discurso”. Recuerda que el acta es personal pero lo coherente cuando uno deja un partido es devolverla, como la propia Pita defendió cuando era secretaria general (en el caso de los consejeros en el Cabildo de Gran Canaria, por ejemplo).

Del Río señala que su partido siempre ha sido “muy abierto” y en el que han confluido las diferentes corrientes. Por ello, no comparte el posicionamiento de Pita. “Nosotros le pedimos que deje el acta”, ha insistido. Respeta que se vaya del partido si no se siente cómoda pero la ciudadanía votó al partido.

“Ella es muy radical en muchos aspectos y le pedimos que asuma esa radicalidad en esa posición”, ha remarcado la diputada después de que Pita insistiera en la mañana de este lunes en que el acta es personal y no de los partidos, que es “de la ciudadanía que vota nuestro programa” y en este caso manifestó que defenderá los intereses de Canarias desde unas filas más atrás, en el grupo Mixto.

La parlamentaria cree que esta situación nada tiene que ver con la de Alberto Rodríguez, a quien se obligó a dejar su escaño “de una forma injusta”. No obstante, sí cree que si Meri Pita no devuelve el acta “ quizás haya que cubrir el acta de alberto y que haya una persona que siga en la lista y sea la voz de Podemos en Canarias”.

Así mismo, apuntó que en el Congreso solo cuenta con el apoyo de la diputada Gloria Elizo, y que no hay nadie más. Esta diputada el pasado viernes llegó a decir que aseguró que la marcha de su compañera canaria Meri Pita al Grupo Mixto por discrepancias con la dirección no es “transfugismo” y ha llamado a abrir al partido al disenso. “Abrid los ojos y no miréis el dedo”, animó.

El pasado jueves Podemos Canarias comunicó que Pita había suspendida de militancia. Además, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha descartado que se produzcan más salidas del grupo parlamentario y ha enmarcado las críticas a la formación de la diputada canaria Meri Pita, que ha pasado al Mixto, a un intento de “justificación” de su “acto de transfuguismo”.