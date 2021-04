Enrique Arriaga cree lógico que Marichal dimita como presidente de Canarian Airways

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, ha asegurado este miércoles que tras la condena “firme” contra Jorge Marichal por fraude fiscal, lo lógico sería que diera “un paso a un lado” y dimitiera como presidente de la compañía aérea Canarian Airways.

En relación al anuncio del grupo de Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife, que ha advertido que no apoyará el proyecto si no se produce dicha salida, Arriaga ha afirmado que la corporación no debe “forzar” a ninguna empresa privada “a que nombre o cese a ninguna persona”, pero “lo lógico sería que diera un paso a un lado”, ha remarcado.

“Hay condena firme, pero eso ya depende de la compañía en sí, que es la que tiene que tomar la decisión”, ha concluido.